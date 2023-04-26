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Хорошо знакомая компьютерщикам и геймерам компания Seagate, являющаяся одним из двух основных поставщиков жестких дисков в мире, выпустила отчет под названием Sustainable Datasphere: FY2022 ESG Performance Report, касающийся некоторых аспектов деятельности в 2022 финансовом году. Так, из документа следует, что фирма восстановила более 1.15 миллиона жестких дисков и твердотельных накопителей, увеличив тем самым их срок службы и предотвратив возникновение более чем полумиллиона тонн электронных отходов.
Дополнительно Seagate информирует инвесторов и общественность о том, что более 80% опасных отходов, образовавшихся в ходе производства, было переработано. Что же касается рассчитанного на несколько лет плана по полному переходу на «зеленую энергию» – он выполнен уже более, чем наполовину, и четыре из семи предприятий работают благодаря исключительно возобновляемым источникам, включая ветрогенераторы и солнечные фермы. Упоминает в отчете компания и бережливое расходование электроэнергии – так, за финансовый год удалось сэкономить 21 ГВт*ч, в два раза больше, чем планировалось. В дальнейшем Seagate намерена продолжить курс на устойчивое развитие, что отражает общую тенденцию в полупроводниковой отрасли, а также соответствует экономической и энергетической политике большинства развитых стран.