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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Более 1 000 000 сайтов на WordPress взломали за 5 лет через плагины и темы
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Система управления контентом (CMS) WordPress используется на десятках, а возможно, и сотнях миллионов интернет-ресурсов, поэтому любые проблемы с ее безопасностью могут коснуться огромного количества пользователей. Как удалось выяснить специалистам по информационной безопасности компании Sucuri, за последние 5 лет при помощи уязвимостей и эксплойтов в плагинах и темах было взломано не менее миллиона сайтов на WordPress, причем это была целенаправленная кампания – ее решили назвать Balada Injector.

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Сообщается, что при помощи скриптов на сайты загружаются бэкдоры для организации дальнейшего доступа, также в автоматическом режиме ищутся ценные данные, например, логины и хэши паролей. Всего за 2022 год было выявлено более 1400 уязвимостей плагинов и тем WordPress, и, хотя далеко не все они носят критический характер, эксперты отмечают, что сайты на основе данной CMS являются весьма привлекательными мишенями для групп киберпреступников, обладающих серьезными вычислительными мощностями, которые можно использовать для автоматического или полуавтоматического взлома. Чтобы защититься от подобных неприятностей, необходимо регулярно обновлять CMS, отключать устаревшие и неиспользуемые плагины и темы, а также предпринимать дополнительные меры безопасности.

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#хакеры #информационная безопасность #кибербезопасность #взлом #wordpress
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_KVV
09:00
Ну пока набежал только ты
Более 1 000 000 сайтов на WordPress взломали за 5 лет через плагины и темы
dimkahon
08:59
А в кпанке 2077 не 3д движок? И что, если раньше слов таких не было? В кригере используется процедурная генерация текстур, а какие мощности задействованы - процессор или нейросеть - уже не важно. Хотя...
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Yblidok Yblidok
08:58
Лол от части да отчасти нет можно у асафьева посмотреть он говорил тоже а мол че за гон вот я еду с новгорода все так чисто красиво однородно и ровно а стоило ему уже пересечь казань и уже началось а ...
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malecifist
08:57
Именно поэтому раньше и не было привязки к валюте какой-то определенной страны, а была привязка к ресурсу - золоту. В чем смысл привязки к валюте страны, кроме как пресмыкание - не ясно
NVIDIA компенсирует партнёрам низкую цену RTX 4070: изначально карту оценивали в $750
malecifist
08:56
Поддерживаю. Тысячная линейка была единственная, которая заслужила чтоб я ее купил новую с магазина, а так у меня дома все компы из б/у комплектующих))
NVIDIA компенсирует партнёрам низкую цену RTX 4070: изначально карту оценивали в $750
Yblidok Yblidok
08:54
Ой ты загнул сега дрим каст провалилась увы иза слишком сложной архитектуры а если ты про это говоришь то врятли ты помнишь а том какие там ограничения а ограничения там такие 720р и это предел монито...
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
andrew_riddler
08:54
на пс5 и боксе чипы амд,как тебе оттуда дяди скажут,то ты кушать и будешь. а как решает память уже увидели в ре4,где 3070 на ульта в 4к тупо не работает
Более 1 000 000 сайтов на WordPress взломали за 5 лет через плагины и темы
fuck_hohol
08:53
не будет никаких 100, цель стоит сдерживать инфляцию, так что далеко за 80 не дадут подниматься, а скорее вернут в коридор 70-80.
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