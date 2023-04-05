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Как сообщает популярный ресурс Wccftech, в марте в сетевом шутере CS: Go было открыто рекордное количество кейсов – причиной тому послужил анонс Counter-Strike 2. Речь идет о почти 39.5 миллионах штук и о 99 миллионах долларов США. Пиковое значение наблюдалось 22 марта – в день анонса новой версии знаменитого шутера. Кстати, Valve уже подтвердила, что все косметические предметы из CS: Go, которые имеются у игроков, будут перенесены в Counter-Strike 2. Вероятно, многие пользователи готовятся ко всплеску интереса к игре и к резкому изменению ситуации во внутриигровой экономике, на котором можно будет неплохо подзаработать, если заранее запастись предметами.
Анонс игры вызвал на тематических ресурсах и в социальных сетях бурное обсуждение – большинство геймеров высказались о нем положительно и признались, что ждут выхода проекта с воодушевлением, тем не менее, некоторые игроки выразили свои опасения. Например, по поводу того, что могут возрасти системные требования, и комфортно играть со слабых или устаревших компьютеров и ноутбуков будет уже невозможно. Релиз Counter-Strike 2, по предварительным данным, состоится летом этого года – в настоящий момент проводится закрытое бета-тестирование.