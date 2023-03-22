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Как сообщает ресурс Datacenter Dynamics, китайская компания ByteDance, владеющая популярной платформой для размещений коротких видеороликов TikTok, намерена добиться достижения углеродной нейтральности к 2030 году. По предварительным данным, корпорация планирует сократить выбросы углекислого газа на 90% и покрыть остальные 10% за счет компенсации оставшихся. Декарбонизация всей инфраструктуры должна будет проводиться достаточно быстро, при этом подробности проекта в настоящий момент не раскрываются, но многие эксперты предполагают, что фирма намерена полностью или почти полностью перейти на возобновляемые источники энергии.
Ранее, в 2022 году известная организация Greenpeace подвергла ByteDance критике, заявив, что компания, в отличие от многих конкурентов, даже не пытается продемонстрировать свою приверженность «зеленым» ценностям. Видимо, с тех пор ситуация значительно изменилась. На это могла повлиять позиция китайских властей, которые намерены добиться достижения в стране углеродной нейтральности к 2050 году. С учетом огромных производственных мощностей, сосредоточенных на территории Поднебесной, добиться этого будет сложно, хотя технологии зеленой энергетики стремительно развиваются.