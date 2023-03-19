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Буквально вчера тематические СМИ опубликовали новость о планах компании Micron построить предприятие стоимостью более 100 миллиардов долларов США в штате Нью-Йорк. Как сообщает Reuters, амбициозные планы имеются и у одного из главных конкурентов Micron в области выпуска чипов памяти, южнокорейской корпорации Samsung. Фирма планирует создать «крупнейшую в мире базу по производству чипов», в которую будет в течение 20 лет вложено более 230 миллиардов долларов. При этом располагаться новые производственные мощности будут в Южной Корее – речь идет о пяти фабриках.
В период локдаунов, вызванных пандемией коронавируса, многие страны столкнулись с проблемой дефицита полупроводниковой продукции, вызванной сосредоточением выпускающих чипы фабрик в Китае и еще нескольких государствах. В США даже приняли «Закон о чипах», предусматривающий выделение десятков миллиардов долларов на поддержку национальной полупроводниковой отрасли, а также субсидии, налоговые льготы и прочие бонусы. Действуют различные похожие, пусть и не столь масштабные программы и во многих других развитых странах, и Южная Корея здесь – не исключение.