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Как сообщает Wall Street Journal, компания Micron планирует вложить более 100 миллиардов долларов в создание в американском штате Нью-Йорк новой фабрики на 9 тысяч рабочих мест. Согласно плану, строительство начнется в 2024 году. При этом регион считается не слишком удачным – эксперты отмечают, что в нем наблюдается дефицит высококвалифицированных специалистов.
В разгар пандемии коронавируса американская экономика столкнулась с жестким дефицитом полупроводниковой продукции – в США даже приняли так называемый «Закон о чипах», предусматривающий выделение технологическим компаниям, открывающим на территории страны фабрики, десятков миллиардов долларов. На часть из них претендует и Micron, а еще 5.5 миллиардов пообещал выделить штат. Кстати, компания заранее заботится о подготовке кадров, вкладывая средства в программы образования. Впрочем, полностью укомплектовать штат местными специалистами вряд ли удастся – как минимум часть вакансий придется закрывать привлеченными высококвалифицированными кадрами, предлагая им конкурентные условия, и, возможно, организовывая и оплачивая релокацию.