Площадка не первый раз попадает в различного рода скандалы

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Wildberries – однозначно самый скандальный в России маркетплейс: то журналисты выяснят, что сотрудников складов компании заставляют на выходе раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе одежду, то представитель Минпромторга заявит, что площадка становится каналом сбыта контрафакта, то руководство введет безвозвратный взнос для всех новых продавцов якобы для борьбы с мошенничеством.

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Как сообщают российские СМИ, на этот раз многие сотрудники Wildberries объявили о забастовке и не вышли на работу. Причиной тому, по предварительным, непроверенным данным, послужили ухудшающиеся условия труда и введение нового правила, согласно которому работников заставляют компенсировать стоимость возвращенных потребителями поврежденных товаров, брака и утерянной продукции из собственных зарплат. Некоторые владельцы и сотрудники пунктов выдачи заказов уже прибыли к офису компании в Москве для переговоров, а также вызвали полицейских, потому что охрана здания не пропустила их внутрь. Как заявил журналистам один из работников Wildberries, согласно новым правилам на некоторых владельцев ПВЗ якобы «повесили» долги в 100, 200 и даже 500 тысяч рублей. На данный момент информация о забастовке поступает довольно противоречивая, но, как пишут СМИ, высока вероятность того, что завтра, 15 марта, многие пункты выдачи не откроются, если руководство компании не пойдет на переговоры с бастующими.