Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Сотрудники маркетплейса Wildberries объявили забастовку
Площадка не первый раз попадает в различного рода скандалы
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

реклама

Wildberries – однозначно самый скандальный в России маркетплейс: то журналисты выяснят, что сотрудников складов компании заставляют на выходе раздеваться до трусов, чтобы те не вынесли на себе одежду, то представитель Минпромторга заявит, что площадка становится каналом сбыта контрафакта, то руководство введет безвозвратный взнос для всех новых продавцов якобы для борьбы с мошенничеством.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как сообщают российские СМИ, на этот раз многие сотрудники Wildberries объявили о забастовке и не вышли на работу. Причиной тому, по предварительным, непроверенным данным, послужили ухудшающиеся условия труда и введение нового правила, согласно которому работников заставляют компенсировать стоимость возвращенных потребителями поврежденных товаров, брака и утерянной продукции из собственных зарплат. Некоторые владельцы и сотрудники пунктов выдачи заказов уже прибыли к офису компании в Москве для переговоров, а также вызвали полицейских, потому что охрана здания не пропустила их внутрь. Как заявил журналистам один из работников Wildberries, согласно новым правилам на некоторых владельцев ПВЗ якобы «повесили» долги в 100, 200 и даже 500 тысяч рублей. На данный момент информация о забастовке поступает довольно противоречивая, но, как пишут СМИ, высока вероятность того, что завтра, 15 марта, многие пункты выдачи не откроются, если руководство компании не пойдет на переговоры с бастующими.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#wildberries #скандал #забастовка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Яндекс, Wildberries и Ozon – три самые дорогие компании Рунета
Nvidia невольно передала большой привет от хулиганов для польской полиции даже не заметив этого
Есть ли будущее у The Day Before
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
7
Intel Core i3 13100f оказался гораздо хуже Intel Core i3 12100f по потребительским качествам
3
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
4
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
Бомбардировщик B-52H ВВС США вышел на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу
20
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
85
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
2
Пригожин сравнил Санкт-Петербург с Бахмутом
4
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco сообщила о рекордных доходах в 2022 году
+
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
Развитие ИИ делает возможным управление ударных беспилотников командными беспилотниками
+
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
4
SSD надежнее, чем HDD – опубликована новая статистика Backblaze
10
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
1
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
2
Российские хакеры взломали S.T.A.L.K.E.R. 2: они требуют вернуть русскую озвучку и угрожают утечками
5
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
11

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
5
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
203
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
11
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
12
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
6
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
23
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24

Сейчас обсуждают

Rocket Raccon
18:23
Отличная карта, чтобы полноценно работала в 4.0, взял к ней плату на H510 чипсете за 4к, и i5-11400f за 11к, что очень даже бюджетно.
Radeon RX 6500 XT проверили в играх — видеокарта без проблем тянет последние новинки с высоким FPS
Сергей Асанте
18:23
Райзен 7 (2700) намного лучше и по деньгам в том числе
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
TheEd
18:20
В сети гуляют лишь кладбища на Украине- самые большие в европе. Эшелоны - плод твоего проплаченного воображения.
В британской MI6 рассказали, почему армия РФ не может наступать ни на одном направлении в рамках СВО
LifeX
18:20
Статью не читал, картинки ток посмотрел. Блин, делали же раньше красивые автомобили, не то что современные круглые, где только можно, уродцы.
Lancia Beta Monteсarlo: многоликая красотка
Александр Сухачев
18:18
Си Цзинпинь это женщина?
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
Megagad
18:17
55-й маловат. вот 70-й - точно топ ;)
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
V.L.A.D.L.E.N
18:15
5к и 240Гц. К нему только 6090 надо.🤷‍♂️
LG представила 49-дюймовый игровой монитор UltraGear 49GR85DC-B – 5120x1440 пикселей, 240 Гц
Cobalt_XIV
18:14
Как-то сомнительно, помнится про обычные CD тоже так говорили.
Pioneer выпустила Blu-ray диски емкостью 25 ГБ со сроком службы более 100 лет
Михаил Трофимов
18:12
Совсем писаки обленились. Даже отредактировать украденную с иностранного сайта статью не могут.
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
V.L.A.D.L.E.N
18:12
Ну, она и рада. Хоть какие-то мужики её помацали.
Грета Тунберг удалила сообщение, предсказывающее конец человечества в 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем