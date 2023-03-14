реклама
Как сообщает издание «Известия», после ввода Евросоюзом санкций против трех крупных российских банков, включая Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк, телефонные мошенники резко увеличили свою активность в связи с выгодным для них инфоповодом. Как отмечают эксперты по информационной безопасности, с каждым годом злоумышленники все быстрее и успешнее адаптируют свои схемы обмана под быстро меняющуюся новостную повестку – например, в период частичной мобилизации они часто предлагали якобы «отмазать» от призыва, а во время майнинг-лихорадки – выгодно вложиться в криптовалюты.
На этот раз жулики используют старую мошенническую схему с «переводом денег на безопасный счет», которая в свете появления множества новостей про санкции заиграла новыми красками. Многие граждане переживают за свои денежные средства, находящиеся в подсанкционных банках, а потому легко верят, что им звонят не злоумышленники, а реальные сотрудники финансово-кредитных учреждений. Даже если, условно, девять человек из десяти не поверят мошеннику, то десятый переведет ему деньги, поэтому повышать уровень финансовой грамотности своих близких и рассказывать им о правилах информационной безопасности крайне важно. Особенно уязвимы к приемам мошенников, как правило, пожилые люди, а также граждане с определенным складом характера, склонные быстро действовать под влиянием эмоций.