Старая схема обмана, известная как "безопасный счет", заиграла новыми красками

реклама

Как сообщает издание «Известия», после ввода Евросоюзом санкций против трех крупных российских банков, включая Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк, телефонные мошенники резко увеличили свою активность в связи с выгодным для них инфоповодом. Как отмечают эксперты по информационной безопасности, с каждым годом злоумышленники все быстрее и успешнее адаптируют свои схемы обмана под быстро меняющуюся новостную повестку – например, в период частичной мобилизации они часто предлагали якобы «отмазать» от призыва, а во время майнинг-лихорадки – выгодно вложиться в криптовалюты.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На этот раз жулики используют старую мошенническую схему с «переводом денег на безопасный счет», которая в свете появления множества новостей про санкции заиграла новыми красками. Многие граждане переживают за свои денежные средства, находящиеся в подсанкционных банках, а потому легко верят, что им звонят не злоумышленники, а реальные сотрудники финансово-кредитных учреждений. Даже если, условно, девять человек из десяти не поверят мошеннику, то десятый переведет ему деньги, поэтому повышать уровень финансовой грамотности своих близких и рассказывать им о правилах информационной безопасности крайне важно. Особенно уязвимы к приемам мошенников, как правило, пожилые люди, а также граждане с определенным складом характера, склонные быстро действовать под влиянием эмоций.