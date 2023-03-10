В перспективе производитель намерен увеличить ее до 14000 МБ/с

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

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Многочисленные производители готовят к выпуску твердотельные накопители стандарта PCI-Express 5.0 – с особенным интересом обозреватели и простые пользователи ждут решений от компаний с вертикально интегрированным производством, например, Samsung и Western Digital. Тем не менее, гиганты рынка SSD пока не спешат делиться информацией о своих наработках. Зато о своих успехах в создании скоростного накопителя рассказала компания Sabrent: модель Rocket X5 Gen5, базирующаяся на контроллере Phison, уже способна демонстрировать скорость последовательного чтения более 12000 МБ/с. В перспективе производитель намерен довести этот показатель до 14000 МБ/с. Скорость записи пока до 12000 МБ/с не дотягивает, но у Sabrent есть время на исправление ошибок.

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Информации о том, когда линейка твердотельных накопителей Rocket X5 Gen5 появится в продаже, пока нет – она еще находится в разработке, и результаты на скриншоте выше продемонстрированы одним из предсерийных образцов. Нет данных и о том, какую производитель использует флеш-память, хотя, судя по результатам, с высокой вероятностью можно говорить о том, что это 232-слойные чипы Micron.