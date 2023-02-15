Руководитель компании поделился своими мыслями в рамках семинара в Школе бизнеса имени Уолтера Хааса Калифорнийского университета в Беркли

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По мнению главы корпорации NVIDIA Дженсена Хуанга, появление чат-бота на основе нейросетей ChatGPT имеет огромное значение для всей индустрии информационных технологий, сравнимое с появлением первого iPhone. Своими мыслями топ-менеджер поделился в рамках семинара в Школе бизнеса имени Уолтера Хааса Калифорнийского университета в Беркли, отвечая на вопрос одного из слушателей.

Дженсен Хуанг назвал технологию «удивительной» и заявил, что ее невероятная гибкость позволяет решать самые разные задачи от написания текстов и стихов до создания программного кода. В дальнейшем же возможности ChatGPT будут только расширяться, и то, что у нее сейчас получается плохо, со временем будет получаться все лучше и лучше. Найдутся для продвинутых чат-ботов и новые сферы применения.

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Как сообщил Хуанг, благодаря ChatGPT на рынке уже появилось около 500 стартапов, разрабатывающих собственные программные продукты на его основе – сравнить важность проекта для IT-индустрии можно с важностью таких событий, как создание первого браузера или языка JavaScript. Резюмируя, глава NVIDIA заявил, что сделанное командой OpenAI уже сейчас можно считать одним из величайших достижений в индустрии, связанной с вычислениями.