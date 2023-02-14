Повреждение появляется без каких-либо видимых или очевидных причин

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Как сообщает ресурс Phonearena, некоторые владельцы гибких смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 стали жаловаться на возникновение на экране трещин – примечательно, что появляются они уже по завершении гарантии, и без очевидных причин. В большинстве случаев трещины появляются в центре дисплея и распространяются по значительной площади – сообщения о подобных проблемах стали появляться на Reddit и в социальных сетях.

Одной из владелиц Fold 3, экран которого треснул, в поддержке Samsung порекомендовали обратиться в сервис UBreakiFix, где дисплей могут поменять примерно за 800 долларов – почти три четверти стоимости нового гаджета. Другой пользователь сообщил, что трещина появилась «сама по себе» после снятия аппарата с беспроводной зарядки. В Samsung сначала не нашли повреждений, появившихся по вине клиента, но в дальнейшем якобы нашли – клиенту предложили заплатить за замену экрана 700 долларов.

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Все столкнувшиеся с растрескиванием дисплея пользователи утверждают, что не роняли и не повреждали смартфон, и что проблема появилась во время обычного использования – чаще всего, при раскрытии экрана. Публичных заявлений от Samsung пока не поступало, но, вероятно, южнокорейская корпорация уже расследует проблему, поскольку старается поддерживать репутацию бренда на высоком уровне.