реклама
Многие политики и общественные деятели любят спекулировать на теме видеоигр, делая популистические заявления о том, что от них нужно защищать детей, и предлагая ужесточить контроль соответствующей отрасли или и вовсе запретить проекты определенных жанров. Тем не менее, как показало исследование, проведенное в Колледже образования Хьюстонского университета, несколько часов в день, проводимых за видеоиграми, не оказывают никакого отрицательного влияния на умственное развитие школьников младших классов (6-11 лет). Положительного влияния, впрочем, тоже.
В исследовании участвовали 160 детей до 11 лет, посещавших государственные школы, причем 70% их семей отличались сравнительно низким уровнем доходов. В среднем школьники проводили за видеоиграми 2.5 часа в день, хотя некоторые – и более 4-5 часов. Умственные способности детей оценивались при помощи объективного теста Cognitive Ability Test 7, что является особенностью рассматриваемого исследования – многие другие проекты обходились опросами и анализом школьных оценок, что менее информативно, поскольку далеко не все одаренные и интеллектуально развитые дети являются отличниками.
Как подчеркивают исследователи, ни жанровые предпочтения, ни длительность игровых сессий не показали статистически значимой корреляции с результатами тестов на уровень интеллекта. Впрочем, видеоигры, заявленные как «развивающие» также не улучшили умственные способности школьников. Окончательную же точку в вопросе ставить пока рано – новые, более масштабные исследования могут показать и другие результаты.