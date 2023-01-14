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Польская порноактриса Bunny Marthy еще осенью прошлого года сообщила в своем Twitter, что принимает участие в захвате движений для одного из будущих проектов студии CD Projekt RED, известной геймерам по трилогии The Witcher и по долгострою Cyberpunk 2077. Интернет-пользователи и тематические СМИ обратили внимание на твит девушки только сейчас. Некоторые комментаторы предположили, что запись движений ведется для создания анимаций постельных сцен в одной из игр компании.
Для какого именно проекта предназначалась запись движений, пока неизвестно, но есть информация, что CD Projekt RED в настоящий момент работает над продолжением «Ведьмака» и ремейком первой части, а также крупным сюжетным дополнением для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. В нем уже «засветилась» еще одна известная экс-порноактриса – Саша Грей. Она озвучила радиоведущую.
Среди преимуществ игр CD Projekt RED многие геймеры отмечают отсутствие модной сейчас «повесточки», а также цензуры – в том же The Witcher 3: Wild Hunt можно увидеть сцены 18+ (как постельной, так и боевой направленности), а также услышать немало матерных слов. Причем, как отмечали многие любители вселенной «Ведьмака», русский мат смотрится в игре уместно и органично – все-таки книжный первоисточник тоже обладает восточноевропейски-славянским колоритом.