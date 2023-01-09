Приобрести его можно будет примерно за 1200 евро

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На CES 2023 многие производители анонсировали или даже продемонстрировали интересные новинки – например, базирующаяся в Японии компания Aromajoin представила устройство для обогащения видеоигр, кино и аниме запахами, а BenQ показала новые мониторы, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем. Представила оригинальное решение и тайваньская компания ASUS – речь идет о вогнутом 49-дюймовом мониторе ROG STRIX XG49WCR с разрешением 5120x1440 пикселей. Его экран можно использовать целиком или разделить на два «виртуальных монитора» диагональю 27 дюймов каждый.

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Новинка базируется на IPS матрице с радиусом кривизны 1800R и обладает частотой обновления экрана 165 Гц с поддержкой технологии адаптивной синхронизации FreeSync Premium. Также производитель сообщает о 125-процентном охвате цветового пространства sRGB и сертификации согласно стандарту VESA DisplayHDR 400. Из разъемов на борту имеются HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и RJ-45, а для получения питания используется USB Type-C. По предварительным данным, монитор можно будет приобрести уже весной, а его примерная стоимость составит 1200 евро.