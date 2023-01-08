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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Запахи в играх скоро станут реальностью – Aromajoin представила на CES 2023 гаджет для их создания
Устройство работает примерно по тому же принципу, что и струйный принтер
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Задействование дополнительных органов чувств во время игры, особенно в случае VR-проектов, может повысить уровень погружения, поэтому в последние несколько лет на рынке появилось как минимум несколько компаний, предлагающих собственные устройства для создания различных запахов. Большинство подобных девайсов работают примерно по тому же принципу, что и струйные принтеры – они нуждаются в нескольких специальных картриджах, содержимое которых смешивается в разных пропорциях, в результате чего создаются те или иные ароматы.

В рамках мероприятия CES 2023 японская компания Aromajoin представила устройство для ароматизации кино, видеоигр и аниме под названием Aroma Shooter, а также программное обеспечение для него, с помощью которого можно даже формировать собственный «плейлист запахов». Если верить заявлениям производителя, девайс способен переключаться между различными запахами примерно за одну десятую секунды, всего же на текущем этапе он поддерживает генерацию почти 100 ароматов. Примечательно, что в Aroma Shooter применяются твердые, а не жидкие или газообразные картриджи, а для создания нужного запаха устройство прогоняет через них воздух при помощи вентилятора.

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Рынок подобных девайсов пока находится на начальном этапе развития, а потому стоимость Aroma Shooter достаточно высока – почти 1000 долларов США за базовую версию с шестью картриджами и 54 доллара – за каждый дополнительный картридж. Впрочем, важно, что это не концепт и даже не прототип, в отличие от ряда конкурирующих решений, а готовый к использованию гаджет. Хотя, как подметили в комментариях на Хабре, пока неизвестно, удалось ли разработчикам решить проблему смешивания нескольких последовательных запахов.

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#анонс #ces 2023 #aromajoin #запахи в играх
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