Стоимость новинки будет начинаться с 2800 долларов

Базирующаяся в Китае компания Lenovo презентовала флагманский игровой ноутбук под названием Legion Pro 7i. Решение отличается от ряда конкурентов 16-дюймовым QuadHD IPS экраном с частотой обновления 240 Гц и 100% охватом sRGB. Известно, что Pro 7i будет предлагаться в различных модификациях – покупатели смогут выбирать из двух процессоров: Intel Core i7-13700HX и Intel Core i9-13900HX, а также из трех мобильных графических ускорителей: RTX 4090 (175 Вт), RTX 4080 (175 Вт) либо RTX 4070 (140 Вт). Также лэптоп оснащается 32 гигабайтами ОЗУ и высокоскоростным SSD объемом до 2 гигабайт.

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Помимо всего прочего, новый флагманских мобильный ПК Lenovo может похвастаться богатым комплектом разъемов и беспроводных интерфейсов: HDMI 2.1, четыре USB Type-A, пара USB Type-C, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Емкость аккумулятора у ноутбука весьма внушительная – 100 Вт*ч. В продаже девайс появится в начале весны, а его стоимость в базовой комплектации составит примерно 2800 долларов США. Ранее свои игровые ноутбуки презентовали и другие хорошо знакомые российским покупателям компании, например, Razer и Acer. Большинство подобных анонсов приурочены к выставке CES 2023.