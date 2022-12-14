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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Россиянка перевела мошенникам 1 200 000 рублей за «курс финансовой грамотности»
Злоумышленники умело втерлись к женщине в доверие
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Интернет-мошенничество с каждым годом становится все более распространенным явлением, и, хотя полиция и банки постоянно предупреждают о нем граждан, поток незадачливых жертв, готовых перевести злоумышленникам крупную сумму денег, не иссякает. Как пишут российские СМИ со ссылкой на управление МВД по городу Озерск Челябинской области, 51-летняя гражданка России менее, чем за полгода отправила мошенникам в сумме 1.2 миллиона рублей. Жулики предложили ей поучаствовать в некой «государственной программе по повышению финансовой грамотности» – почти как в приведенном ниже анекдоте:

Умело втершись к женщине в доверие, мошенники порекомендовали ей пройти «обучение» в неком приложении и инвестировать деньги. По рекомендации преступников потерпевшая оформила несколько кредитов и в течение пяти-шести месяцев перевела на указанные счета все заемные средства. После этого один из злоумышленников сообщил гражданке, что инвестированные ей средства, к сожалению, сгорели, и предложил воспользоваться процедурой банкротства – тогда она и поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но преступников пока не нашли. Удалось ли потерпевшей повысить свою финансовую грамотность – также пока неизвестно.


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#финансы #россия #мошенники #злоумышленники
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