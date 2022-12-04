Речь идет о работниках как в России, так и в Казахстане

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Уходящий 2022 год оказался богат на утечки данных, причем «отличались», в негативном смысле этого слова, и весьма крупные компании, например, сервисы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», транспортная компания «СДЭК», интернет-магазин «Онлайн Трейд», а также медицинская лаборатория «Гемотест». Примечательно, что несмотря на масштабы слитых неизвестными злоумышленниками баз данных, включающих в себя миллионы строк, все фирмы-виновники отделались мизерными штрафами в размере нескольких десятков тысяч рублей.

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Новая утечка, информация о которой появилась сегодня, 4 декабря 2022 года, касается работников сети магазинов цифровой и бытовой техники, а также компьютерных комплектующих DNS – база данных включает в себя более 150 тысяч строк, 149 тысяч из которых относятся к России и 1 тысяча – к Казахстану. Среди утекшей информации имеются ФИО сотрудников, их ID в базе DNS, адреса электронной почты, номера мобильных телефонов и другая информация. Также можно узнать, к какому именно из филиалов сети приписан работник. Содержащиеся в базе сведения актуальны на 19 сентября текущего года. Также ранее в открытый доступ попадал дамп с 16.5 миллионами строк о клиентах компании – как зарегистрированных, так и совершивших покупку без создания аккаунта.