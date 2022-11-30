В настоящий момент компания ведет переговоры с кредиторами

реклама

Как сообщает Reuters, американский криптовалютный брокер Genesis заявил о максимальной концентрации усилий для избежания возможного банкротства. В настоящий момент компания ведет переговоры со своими кредиторами и потенциальными инвесторами – если они не увенчаются успехом, Genesis может повторить судьбу FTX, крах которой нанес серьезный ущерб всей криптовалютной отрасли в целом.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ранее издание Barron's выпустило материал, в котором утверждалось, что государственные органы США ведут расследование в отношении Genesis, при этом оно является лишь частью масштабной кампании по изучению криптовалютной индустрии и возможности использования различных коинов в преступных целях. По оценкам ряда аналитиков, у банкротства FTX, являвшейся одной из крупнейших в мире криптобирж, будут не только краткосрочные, но и долгосрочные и отложенные последствия – о своем банкротстве могут объявить еще много компаний. Понимают это и представители криптовалютной отрасли, так, топ-1 криптобиржа планеты, Binance, объявила о создании специального фонда в размере 1 миллиарда долларов для поддержки площадок, сталкивающихся с серьезными трудностями в связи с наступившей криптозимой.