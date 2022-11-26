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Носить смартфон в заднем кармане штанов или шорт может быть чревато: многие пользователи забывают об устройстве и садятся прямо на него, что может приводить к появлению повреждений корпуса и экрана или даже полному выхода девайса из строя. Компания Samsung предусмотрела возникновение подобных ситуаций, и, помимо стандартных тестов при помощи различных механических воздействий и создания искусственных погодных условий, а также высокой степени запыленности, использует для проверки своих смартфонов самую настоящую роботизированную задницу. Она представляет из себя специальный пресс с имитацией одетых в джинсы человеческих ягодиц.
Использование подобного робота дает инженерам южнокорейской корпорации ценную информацию о механической прочности ее мобильных устройств, а также об их слабых местах, наиболее подверженных повреждениям в типичных бытовых ситуациях. Конечно, если сесть на не обладающий упрочненным корпусом и защитой от ударов смартфон под неудачным углом, те или иные повреждения практически неминуемы, тем не менее, Samsung работает над тем, чтобы ее продукция выдерживала хотя бы приземление «пятой точки» плашмя, без возникновения усилия, работающего на скручивание или на излом.