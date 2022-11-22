Условная RTX 6080, вероятно, будет стоить дороже 1199 долларов, которые просят за RTX 4080

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Рекомендованная стоимость видеокарты NVIDIA RTX 4080, установленная на уровне 1199 долларов США, возмутила многих геймеров – RTX 3080 формально предлагалась по 699 долларов. Тем не менее, глава «зеленых» Дженсен Хуанг намекнул, что потребителям придется отвыкать от дешевых GPU, и видеокарты флагманского и субфлагманского сегментов в ближайшие годы не будут доступными. Вероятно, специалисты NVIDIA проанализировали спрос во время майнинг-лихорадки, и поняли, что некоторые любители компьютерных игр готовы отдавать за желанные графические ускорители гораздо больше денег, чем считалось раньше. А зачем продавать 500 тысяч видеокарт по 700 долларов, когда можно продать 300 тысяч по 1200?

Подливает масла в огонь тот факт, что тайваньская корпорация TSMC, являющаяся главным мировым производителем полупроводниковой продукции, включая GPU для NVIDIA и AMD, заявила, что стоимость одной пластины с 3-нм чипами на 20% выше, чем с 5-нм чипами. При этом процент брака при освоении новых литографических норм, естественно, больше, чем при производстве чипов по уже отлаженным нормам. Это означает одно: электроника будет становиться дороже.

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Не стоит думать, что на одинаковых пластинах будет значительно больше 3-нм чипов, чем могло бы быть 5-нм: названия современных техпроцессов во многом носят маркетинговый характер, а размеры некоторых элементов транзисторов не меняются несколько поколений подряд. Скорее всего, не только будущие видеокарты, но и будущие процессоры, SoC для смартфонов (а значит, и сами смартфоны) и другая техника, производимая по передовым техпроцессам, или имеющая в своем составе компоненты, производимые по таким техпроцессам, будет стоить значительно дороже. Даже без учета инфляции, которая в этом году во многих странах бьет все рекорды.