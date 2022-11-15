Такие подозрения в отношении ритейлера возникали у потребителей и раньше

Во времена криптовалютной лихорадки магазин DNS использовал оригинальную схему продажи видеокарт – после предварительного уведомления в новостях на сайте графические ускорители «выбрасывались» в каталог в определенное время, после чего большая их часть мгновенно раскупалась ботами перекупщиков и в дальнейшем оказывалась на сайтах объявлений. Приобрести новенькие GPU, просто посетив магазин, было невозможно. Отношение со стороны клиентов к такой инициативе было неоднозначное – некоторые одобряли ее, надеясь все-таки урвать себе желанную видеокарту, некоторые же резко осуждали, заявляя, что DNS специально подогревает ажиотаж и искусственно усугубляет дефицит графических ускорителей.

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Аналогичные обвинения звучат и сейчас – ритейлер объявил, что продажи новеньких графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4080 стартуют 17 ноября в 8 утра по московскому времени. О ценах, а также о том, какие именно будут предлагаться модификации карточек, магазин не сообщил. Ранее в ходе подобных «вбросов» на рынок видеокарт пользователи неоднократно находили различные баги – например, заранее, до старта продаж, добавляли выбранную модель в корзину, находя ее через поисковую систему Google на сайте ритейлера, а потом быстро оформляли заказ. Сейчас, когда волна криптовалютной лихорадки схлынула, и дефицита графических ускорителей не наблюдается, решение DNS снова с помпой объявить о времени начала продаж новой модели вызвало недовольство у многих пользователей – они полагают, что шумиха и искусственное подогревание спроса могут привлечь перекупщиков и ботоводов. Как же все будет на самом деле – узнаем уже 17 ноября.