Биткоин тем временем торгуется в районе 17 000 долларов США

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Глава крупнейшей на планете криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао сообщил о планах запуска специального фонда, предназначенного для поддержки криптовалютной отрасли. На фоне этой положительной новости курс биткоина снова вырос почти до 17 тысяч долларов, тем не менее, такой значимый негативный инфоповод, как крах криптобиржи FTX, по-прежнему влияет на настроения инвесторов гораздо сильнее – некоторые из них в принципе сбросили со счетов криптовалюты и больше не рассматривают их как средство для диверсификации портфеля или каких-либо вложений.

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Помимо Чанпэна Чжао, поддержал криптовалютный рынок и знаменитый американский бизнесмен Илон Маск, написав в Твиттере: «Биткоин сделает это, но зима может быть долгой». Тем не менее, сейчас, пожалуй, самое тяжелое для криптоэнтузиастов время за последние годы: после перехода Ethereum на Proof-of-Stake добывать на видеокартах стало практически нечего, а отток средств инвесторов и глобальный экономический кризис не позволяют биткоину и другим значимым криптовалютам продемонстрировать хоть сколько-нибудь стабильный и долговременный рост. По мнению многих экспертов, ключевое значение для криптовалютного рынка сейчас имеет время: если в ближайшие недели или даже месяцы последует серия новых банкротств занятых в отрасли крупных компаний, это может усугубить кризис.