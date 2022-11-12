По мнению многих экспертов и энтузиастов, сейчас отличное время для апгрейда







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Несмотря на геополитический и экономический кризис, санкции, уход многих компаний, а также частичную международную изоляцию страны, вызывающую проблемы с логистикой, комплектующие в российских магазинах дешевеют уже несколько месяцев подряд – сказываются как низкий спрос, так и появление новых поколений такого железа, как процессоры, материнские платы и видеокарты. Например, субфлагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в московском магазине «Регард», осуществляющем доставку по всей России, можно приобрести менее, чем за 50 тысяч рублей – пару месяцев назад за те же деньги можно было взять только стандартную RTX 3070.

Дешевеют и другие видеокарты, за исключением новенькой и пока дефицитной RTX 4090 – так, RTX 3090 Ti можно купить за 120-125 тысяч рублей, RTX 3090 – за 110-115, RTX 3080 Ti за 95-105, а RTX 3080 за 60-80 тысяч в зависимости от объема видеопамяти. Что же касается моделей среднего и более доступных ценовых сегментов – RTX 3070 уже предлагается ритейлерами менее, чем за 45 тысяч, RTX 3060 Ti – примерно за 35 тысяч, RTX 3060 – за 30, а RTX 3050 – за 23-24 тысячи. Старенькую, но более-менее нормально тянущую игры в разрешении FullHD на средних настройках GTX 1660 Super можно купить за 20-22 тысячи рублей, а GTX 1650 – за 12-14 тысяч. Пожалуй, наиболее выгодными предложениями из этого списка сейчас можно считать RTX 3070 Ti, RTX 3070 и RTX 3060 Ti.

Не обошло стороной удешевление и графические ускорители AMD. Флагманская Radeon RX 6950 XT с 16 ГБ быстрой видеопамяти стоит в «Регарде» 85-86 тысяч рублей. RX 6800 XT доступна за 60-65 тысяч, а RX 6750 XT – за 45-50. RX 6650 XT предлагается за 32-34 тысячи рублей, при этом за обычную, «не-XT» RX 6600 хотят 25-28 тысяч. Модель начального игрового сегмента, RX 6500 XT, несложно приобрести за 16-18 тысяч, при этом стоит отметить, что некоторые видеокарты AMD уже пропали из продажи или встречаются редко и в единичных экземплярах, например, RX 6700. Как подчеркивают многие компьютерные энтузиасты и эксперты, сейчас, вероятно, лучшее за последние пару лет время для того, чтобы проапгрейдить свой ПК – рано или поздно цены развернутся и пойдут вверх.

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