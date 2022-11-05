Они допустили умеренное ослабление национальной валюты

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Опрошенные журналистами издания «РИА Новости» эксперты по экономике и финансам поделились прогнозами по курсу рубля на конец года – по их мнению, российская национальная валюта может немного ослабнуть, примерно до 67 единиц за доллар. Уходящий год был для рубля годом серьезных колебаний – стартовав с отметки в 74-75 единиц за доллар, «деревянный» на фоне начала «специальной военной операции» на территории Украины и ввода многими государствами беспрецедентных санкций к середине марта ослаб до 120+ единиц за доллар, биржевые же значения курса были еще более экстремальными.

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Грамотная политика Центробанка и экономического блока правительства позволили вернуть курс национальной валюты в адекватные рамки и даже укрепить ее позиции по сравнению с показателями 2021 года: в июне доллар официально стоил чуть более 50 рублей, хотя приобрести его по такой цене было крайне сложно. В настоящий момент рубль держится на уровне в 60-63 единицы за доллар, а среди факторов, которые могут привести к его ослаблению, эксперты называют возможное введение потолка цен на российские энергоресурсы, из-за которого страна будет вынуждена поставлять больше нефти и газа в Китай с существенным дисконтом или пользоваться услугами фирм-посредников. Также один из экспертов допустил снижение курса рубля в случае возобновления действия бюджетного правила, предусматривающего приобретение валют дружественных государств.