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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России пока не будут отключать мобильные сети 3G
Изначально начало вывода их из эксплуатации было запланировано на 2023 год
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Как сообщает издание «Коммерсант», отключение в России сетей 3G, старт которого изначально был запланирован на 2023 год, откладывается на несколько лет: Минцифры ожидает, что сети третьего поколения будут функционировать как минимум до 2025 года, а в некоторых регионах – и до 2027 года. Основными сдерживающими факторами являются серьезные проблемы с доступностью нужного для перехода на 4G (LTE) оборудования и замедление замены потребителями старых устройств с поддержкой только 3G новыми с поддержкой 4G. По мнению экспертов, операторы связи надеются на начало поставок российского 4G-оборудования, которые должны начаться в следующем году.

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Постепенный перевод частот, ранее используемых для 3G, на нужды других сетей является мировой практикой – так, в Германии и Чехии отключение сетей третьего поколения началось в 2021 году, а в США и Италии – в 2022. В России же, по обновленному плану, вывод 3G из эксплуатации начнется в 2025 году с крупных городов, в «глубинке» же такие сети будут эксплуатироваться как минимум до 2027 года. По данным операторов связи, клиенты все еще используют достаточно много устройств, не поддерживающих 4G/LTE, поэтому полное отключение 3G-сетей пока нецелесообразно. Скорее всего, компании будут синхронизировать переход на сети четвертого поколения с началом массовых поставок отечественного 4G-оборудования, но как быстро удастся их организовать на практике, и не будет ли у такого оборудования «детских болезней», свойственных новым устройствам и технологиям – пока неизвестно.

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