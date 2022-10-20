Пока - только в Москве и Подмосковье

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Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» предложила своим клиентам новую услугу – «экотакси» для вывоза старой крупногабаритной техники с целью дальнейшей переработки. Пока услуга доступна только в столице и области, но в дальнейшем компания планирует распространить ее и на другие города – в первую очередь, мегаполисы. За 490 рублей на каждую единицу техники заказчик получает не только вывоз старого устройства, но и его демонтаж, а также работу грузчиков. «М.Видео-Эльдорадо» же, вероятно, получит оплату еще и от фирмы, которой в дальнейшем привезет старую технику на переработку («Вторалюминпродукт»): большая часть задействованных при производстве металлов и других ценных ресурсов может быть использована вторично.

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Заказать экотакси можно для вывоза холодильников, электроплит, стиральных и стирально-сушильных машин и прочей крупной и тяжелой техники – исключением является газовое оборудование, поскольку для его демонтажа требуются специальная квалификация и соблюдение особых правил техники безопасности. Малогабаритную же технику и батарейки, а также аккумуляторы, можно сдать в переработку или утилизацию во многих розничных магазинах сети – в ней участвуют уже более 800 торговых точек в разных городах России.