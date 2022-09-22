Это выяснили специалисты iFixIt при разборе устройств

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Как сообщает ресурс MacRumors, хотя в американских версиях IPhone 14 используются eSIM, поддержка же физических сим-карт отсутствует, на самом деле место для «симок» осталось (как минимум, в версии Pro Max, но, вероятно, во всех четырех модификациях) – оно просто закрыто пластиковой заглушкой (показана на фото). Это удалось выяснить специалистам iFixit, разобравшим топовую версию четырнадцатого IPhone с целью оценки ее ремонтопригодности.

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Пользователи на тематических форумах, посвященных «яблочной» технике и в социальных сетях недоумевают – зачем убирать поддержку физических SIM-карт, если высвободившееся свободное место ни для чего не используется, хотя туда можно было бы поставить, например, небольшой дополнительный аккумулятор. Некоторые комментаторы даже высказывают предположения, что решение Apple вызвано неким тайным коммерческим соглашением с американскими операторами мобильной связи, не желающими тратить деньги на физические SIM-карты, стоимость которых за последние два года ощутимо выросла – сначала в связи с пандемией коронавируса, а потом – в связи с разогнавшейся инфляцией. Возможно, решение об отсутствии поддержки eSIM принималось на поздней стадии проектирования или производства, и в будущих поколениях американских IPhone освободившееся место все-таки будет адекватно использоваться.