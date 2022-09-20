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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Samsung попытается привлечь заказы со стороны NVIDIA, Intel и AMD современными техпроцессами
Основной конкурент корейской корпорации - тайваньская TSMC
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Как сообщает ресурс DigiTimes, южнокорейская корпорация Samsung не оставляет планов привлечь новые крупные заказы со стороны NVIDIA, Intel, AMD, Qualcomm и других гигантов рынка. У компании уже есть опыт работы с той же NVIDIA: для «зеленых» Samsung выпускала некоторые GPU Pascal по 14-нанометровому техпроцессу. Сейчас же, по мнению ряда источников, NVIDIA может обратить внимание на 5-нм техпроцесс Samsung. Другой же техпроцесс, 3-нм, возможно, будет интересен Qualcomm.

Всего у Samsung в настоящий момент около 150 контрактных клиентов – в три раза больше, чем пять лет назад. Тем не менее, главный конкурент компании в области литографии и производства полупроводниковой продукции по самым современным в мире техпроцессам, тайваньская фирма TSMC, работает более, чем с тысячей заказчиков, хотя и фокусируется на наиболее крупных, надежных и платежеспособных.

По данным инсайдеров, если Samsung и удастся привлечь внимание NVIDIA, то последняя поручит корейской корпорации производство только относительно бюджетных GPU, пусть и по достаточно продвинутым технологическим нормам. Для флагманских же чипов «зеленые» планирует задействовать производственные мощности TSMC. Также ведутся переговоры с AMD – «красные» не списывают со счетов ни 5-нм техпроцесс Samsung, ни 3-нм и 4-нм, при этом, с учетом того, что компанию обвиняли в недостаточном производстве видеокарт RX 6000, возможно, RX 7000 будут отгружаться более крупными партиями.

Отдельная история – с Qualcomm. Компания в последние годы была одним из крупнейших клиентов Samsung, но уже в этом году отказывается от услуг корейской корпорации в пользу TSMC: SoC Snapdragon 8+ Gen 1 будут производиться по 4-нм технологии тайваньцев. На чипы же, произведенные Samsung, но стороны пользователей поступало много жалоб – при ресурсоемких нагрузках они достаточно сильно нагревались, что приводило к снижению рабочих частот (троттлингу).

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Среди клиентов, с которыми Samsung работает прямо сейчас, стоит отметить Intel (для них выпускаются 14-нм чипсеты), Tesla (процессоры для систем помощи водителю), IBM (серверные CPU. Числятся среди партнеров корейской корпорации AMD, Google и некоторые производители специализированных устройств для майнинга криптовалют (ASIC) – один из них даже получал от корейской фирмы изделия, выполненные в соответствии с новейшими 3-нм технологическими нормами.  

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#amd #intel #nvidia #samsung #полупроводники #qualcomm #чипы #литография #техпроцесс
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