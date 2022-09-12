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Использование в разных партиях SSD одной и той же модели отличных друг от друга контроллеров и памяти – не слишком редкая история: чаще всего такое происходит с продукцией брендов третьего-четвертого эшелона, и, в основном, в сверхбюджетном сегменте. Тем удивительнее выглядит решение китайской компании Netac, которое один из обозревателей охарактеризовал как «не обманешь – не продашь». В демонстрационных образцах SSD NV7000, рассылаемых интернет-изданиям, использовались флагманский контроллер Phison PS5018-E18 и современная 3D TLC NAND память ведущих производителей. В продающихся же в рознице накопителях сотрудник лаборатории одного из крупных интернет-изданий обнаружил менее производительный (хотя и неплохой) контроллер Innogrit IG5236 и 128-слойную 3D TLC память китайской фирмы YMTC, по мнению ряда экспертов, гораздо менее надежную, чем, например, 176-слойная память Micron.
Тот факт, что это не ошибка, а намеренная стратегия по введению пользователя в заблуждение, подтверждают спецификации NV7000 на официальном сайте Netac: в них указываются емкость, скоростные показатели и другие характеристики, но ни слова не говорится об используемых контроллере и памяти. Примечательно, что даже с контроллером Innogrit и 128-слойной памятью YMTC накопитель демонстрирует в ряде сценариев производительность, схожую с той, что выдают флагманские SSD от брендов первого и второго эшелона, тем не менее, подобное отношение к потребителю вряд ли положительно скажется на репутации Netac.