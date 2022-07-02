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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Видеокарта NVIDIA Ampere впервые в топ-5 – опубликована статистика Steam за июнь 2022 года
А на первом месте по-прежнему NVIDIA GeForce GTX 1060
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Популярный игровой сервис Steam, принадлежащий компании Valve, опубликовал статистику об оборудовании и программном обеспечении пользователей за июнь 2022 года. Прежде всего многих геймеров интересует информация о видеокартах, и здесь действительно есть новости – графический ускоритель поколения NVIDIA Ampere впервые попал в Steam в топ-5 по популярности. Речь идет о мобильной версии RTX 3060, потеснившей с пятого места устаревшую игровую карточку начального уровня GTX 1050.

На первом месте в топе по-прежнему располагается GTX 1060. Здесь стоит отметить, что Steam объединяет обе версии данной видеокарты – как с 3, так и с 6 гигабайтами видеопамяти. Если бы они рассматривались по отдельности, модель уже давно потеряла бы свою лидирующую позицию. Места со второго по пятое занимают в основном геймерские графические ускорители бюджетного и начального среднего сегмента – GTX 1650, GTX 1050 Ti, RTX 2060 и RTX 3060 Laptop.

На шестом месте – уже упомянутая выше, отживающая свое GTX 1050. А вот за ней уже можно увидеть немало видеокарт, с которыми можно комфортно играть в большинство современных игр, пусть и не всегда на максимальных настройках. GTX 1660 Ti, RTX 3060, GTX 1660 Super, GTX 1070, RTX 3070 – ни одну из этих моделей нельзя назвать сверхбюджетной, а «три тысячи семидесятую» и вовсе можно отнести к продвинутому среднему игровому сегменту или даже к субфлагманскому. Наибольший прирост популярности из этой пятерки продемонстрировала RTX 3060.

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После схлынувшей волны майнинг-лихорадки наконец-то наступила криптозима, и цены на многие видеокарты в Европе и Китае опустились ниже рекомендованных – лишь самые востребованные модели торгуются на 5-25% дороже. У геймеров в кои-то веки есть возможность проапгрейдить свои ПК, но многие не спешат это делать – через несколько месяцев выходят NVIDIA RTX 4000 Ada Lovelace и AMD RX 7000 RDNA 3, поэтому многие любители компьютерных игр склоняются к тому, чтобы подкопить деньжат и осенью-зимой приобрести что-то действительно мощное. Впрочем, таких все равно не большинство – как показывает статистика, подавляющая часть геймеров довольствуется графическими ускорителями начального и среднего игрового сегмента, и не гонится за максимальными настройками и рекордным FPS.

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#видеокарты #steam #статистика #графические ускорители
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