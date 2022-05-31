Ранее утекли и базы данных клиентов этих сервисов

По информации сервиса поиска утечек и мониторинга теневых интернет-ресурсов DLBI, в открытый доступ попали списки курьеров сервисов доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», а также их персональные и другие данные. Среди содержащихся в слитых базах сведений можно обнаружить ФИО курьеров, их номера мобильных телефонов, а в некоторых случаях – также хэши паролей от сервиса, адреса электронной почты и другие данные.

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Ранее в СМИ, медиа и соцсетях получили широкую общественную огласку инциденты с утечкой баз данных клиентов обоих упомянутых выше сервисов. Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей, но такая сумма явно не соответствует общественной опасности, которую создает слив информации о миллионах пользователей, ведь данными могут воспользоваться мошенники, квартирные воры и другие злоумышленники. Возмущенные клиенты уже коллективно обратились в суд, потребовав по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому пострадавшему.

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База данных «Delivery Club» полностью в публичный доступ пока не попала – она продается на теневых форумах, тем не менее, фрагмент более чем на 1 миллион строк уже был опубликован. С учетом таких серьезных провалов российского бизнеса в сфере информационной безопасности, инициативы Минцифры по введению оборотных штрафов, и Роскомнадзора по созданию соответствующей уголовной статьи за утечку данных по вине безответственных компаний, выглядят весьма уместно.