Им предоставляются нужное оборудование, ежемесячная стипендия и услуги тренеров

Модный дом Gucci в кооперации с организатором киберспортивных состязаний Faceit анонсировал программу Gucci Gaming Academy. Программа представляет из себя онлайн-академию для перспективных молодых геймеров, призванную в будущем сделать из них профессиональных киберспортсменов. В нее будут приниматься юные любители компьютерных игр со всего мира, также подающим надежды талантам будут предоставляться игровое оборудование, ежемесячные денежные стипендии и услуги тренеров, включая приглашенных звезд киберспорта.

реклама

Помимо обучения непосредственно тонкостям выбранной игры будущие кибератлеты получат возможность консультироваться с психологом и юристом. В настоящий момент в программе уже участвуют как минимум четыре игрока из Прибалтики, специализирующихся на популярном онлайн-шутере Counter-Strike: Go. С ними занимаются тренеры и специалисты по CS:GO (Neil «NeiL_M» Murphy и Colin «koi» Thor.).

анонсы и реклама RTX 3070 за 80тр в Ситилинке 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену 3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Отбор в академию будет проводиться не только по игровым показателям, но и по результатам индивидуальных собеседований, в рамках которых будут учитываться социальные и личностные характеристики геймеров. Также подобный подход позволит тренерам составлять для обучающихся персональные программы, концентрируясь на потребностях конкретного студента.