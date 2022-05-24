Модный дом Gucci в кооперации с организатором киберспортивных состязаний Faceit анонсировал программу Gucci Gaming Academy. Программа представляет из себя онлайн-академию для перспективных молодых геймеров, призванную в будущем сделать из них профессиональных киберспортсменов. В нее будут приниматься юные любители компьютерных игр со всего мира, также подающим надежды талантам будут предоставляться игровое оборудование, ежемесячные денежные стипендии и услуги тренеров, включая приглашенных звезд киберспорта.
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Помимо обучения непосредственно тонкостям выбранной игры будущие кибератлеты получат возможность консультироваться с психологом и юристом. В настоящий момент в программе уже участвуют как минимум четыре игрока из Прибалтики, специализирующихся на популярном онлайн-шутере Counter-Strike: Go. С ними занимаются тренеры и специалисты по CS:GO (Neil «NeiL_M» Murphy и Colin «koi» Thor.).
Отбор в академию будет проводиться не только по игровым показателям, но и по результатам индивидуальных собеседований, в рамках которых будут учитываться социальные и личностные характеристики геймеров. Также подобный подход позволит тренерам составлять для обучающихся персональные программы, концентрируясь на потребностях конкретного студента.