Для ее получения, по словам пользователей, достаточно было просмотреть сторис

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Вчера в СМИ, медиа и соцсетях широко распространилась информация о том, что банк «Тинькофф» стал автоматически выдавать своим клиентам рассрочку после просмотра рассказывающих о ней сторис. Сегодня появились новые данные – банк отрицает, что рассрочка выдается именно после просмотра сторис, но подтверждает, что это делается в автоматическом режиме после ознакомления со спецпредложением в мобильном приложении.

Представители банка пояснили, что опция рассрочки доступна только тем пользователям, которые уже обладают кредитной картой «Тинькофф» с определенным кредитным лимитом, при этом данный кредитный лимит не увеличивается. Рассрочка лишь позволяет разделить платежи для погашения кредитной задолженности и тем самым увеличить беспроцентный период.



Также в банке пояснили, что рассрочка является бесплатной опцией, но не стали раскрывать, какому количеству клиентов она была подключена в автоматическом режиме. В ответ на жалобы пользователей была добавлена и возможность отключения услуги – пока в ручном режиме через оператора техподдержки, в дальнейшем же, вероятно, и через интерфейс мобильного приложения.

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Эксперты по интернет-маркетингу и информационной безопасности считают, что автоматическая активация любых услуг, опций или сервисов, даже бесплатных, является одним из так называемых «темных паттернов», и не только является весьма спорным вопросом с точки зрения этики и репутации, особенно в случае столь серьезной компании, как банк, но и может нарушать российское законодательство.