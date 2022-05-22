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ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК

Рассказываю о распространенных заблуждениях как новичков, так и опытных компьютерщиков
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о 10 распространенных ошибках при выборе и приобретении комплектующих для игровой конфигурации ПК. Некоторые из этих ошибок свойственны в первую очередь новичкам в мире компьютерной техники, а некоторыми грешат и опытные «железячники». При этом не следует путать ошибки и вынужденные компромиссы по причине нехватки бюджета – иногда приходится на чем-то экономить, чтобы вложить деньги в более важное «железо». И да, я не буду перечислять такие банальные вещи, как физическая несовместимость компонентов – от нее сейчас в 99% случаев застрахует даже онлайн-конструктор магазина.

Ошибка 1. Экономия на процессоре или видеокарте

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Первая ошибка, весьма часто встречающаяся у неопытных пользователей – чрезмерная экономия на процессоре или графическом ускорителе. Именно от этих двух компонентов больше всего зависит производительность компьютера в играх, а от процессора – еще и сколько лет будет актуальна ваша платформа, ведь видеокарту можно будет в будущем заменить, а процессор – вряд ли: через несколько лет будут актуальны другие сокеты, так что поменять получится разве что условный шестиядерник на условный восьмиядерник той же или соседней линейки.

Покупать четырехъядерный процессор в 2022 году допустимо только в случае сверхбюджетных конфигураций. Также стоит помнить о том, что CPU и видеокарта должны быть более-менее сбалансированными: неразумно сочетать слабенький Intel Celeron G5900 с мощной NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. А вот процессор среднего уровня, вроде Intel Core i5-11400F или AMD Ryzen 5 5600X уже вполне актуален даже для топовых графических ускорителей – серьезным «узким местом» системы он не будет.

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При выборе процессора и видеокарты не следует ориентироваться на описание на сайте магазина – часто его пишут просто «чтобы было» люди, вообще не разбирающиеся в компьютерном железе, например, копирайтеры с текстовых бирж. Лучше смотреть на тесты от авторитетных ресурсов, причем изучать именно сайты, за много лет завоевавшие уважение компьютерщиков, а не новомодные Youtube-каналы различного рода «Васянов».

Ошибка 2. Выбор устаревших платформ

Вторая распространенная ошибка – собирать конфигурацию ПК на сильно устаревшей платформе, чтобы сэкономить денег. Сейчас вы, может быть, что-то и сэкономите, но если вы купите Core i5-9400F, а не Core i5-11400F или 12400F, то устареет ваш компьютер значительно быстрее, чем альтернатива, в которой задействуется актуальный CPU. Новое железо в большинстве случаев не только энергоэффективнее и совершеннее с точки зрения микроархитектуры, но и, например, поддерживает новые технологии, улучшающие производительность системы в определенного рода задачах.

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Еще один простой пример из былых лет, на этот раз касающийся видеокарт. Есть такая игра – Witcher 3: Wild Hunt. Настоящий шедевр и игра года (2015). В момент ее выхода на рынке присутствовали современная серия видеокарт NVIDIA 9xx и предыдущая 7xx. И, казалось бы, топовая GTX 780 Ti явно не должна сильно уступать субфлагманской GTX 970. Однако, уступала, и значительно! А все из-за разницы в архитектуре, поддержки новой серией новых технологий и оптимизации игр под наиболее современное железо.

Ошибка 3. Приобретение процессоров в BOX-исполнении

Третья ошибка, которую часто допускают новички и иногда опытные компьютерщики – это приобретение процессоров в BOX-исполнении вместо OEM. Аргумент про три года гарантии вместо одного отметаем сразу – процессоры, в отличие от материнских плат или блоков питания, крайне редко выходят из строя. А если есть брак, то он будет выявлен быстро.

Чаще всего BOX-процессоры берут, чтобы немного сэкономить и не покупать кулер или не заморачиваться с его подбором. Но система охлаждения от стороннего производителя может не только стоить меньше разницы между BOX и OEM версиями CPU, но и быть тише и эффективнее! При этом именно шум от компьютера является для многих пользователей основным раздражающим фактором – особенно это касается людей, не выключающих ПК на ночь. К тому же, современные процессоры регулируют свою тактовую частоту в зависимости от нескольких факторов, и одним из важнейших является температурный режим.

Не думайте, что если заявленный производителем TDP процессора равен 65 Вт, то и кулер вам нужен на 65 Вт – чтобы CPU выдавал максимальную производительность, следует отключить лимит энергопотребления в BIOS, при этом TDP может вырасти в 2 с лишним раза. Проще говоря, даже для бюджетных неразгоняемых моделей лучше брать системы охлаждения на 130-180 Вт вроде DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2.

Ошибка 4. Переплата за блок питания или чрезмерная экономия на нем

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Четвертую ошибку правильнее разделить на две разных – одну чаще допускают люди, что-то понимающие в компьютерном железе, а другую – новички. Первые приобретают или советуют кому-то чрезмерно дорогой блок питания с не особо нужными для бюджетной игровой сборки фишками вроде высочайшего КПД или отстегивающихся кабелей, тем самым урезая бюджет на другие комплектующие, а вторые, напротив, думают, что БП – это что-то маловажное, и можно взять самый дешевый Aerocool KCAS, главное, чтобы на коробке было написано, что мощности достаточно, например, 700 Вт.

Разберем обе ошибки. Распространенное заблуждение – что среди блоков питания на 500-750 Вт стоимостью до 4-5 тысяч рублей нет качественных и надежных. Их хватает – в первую очередь среди решений Cooler Master, Chieftec и Zalman, но есть подходящие модели и у других фирм. У них не будет сверхвысокого КПД, подсветки, модульной системы кабелей и полупассивного охлаждения, но с ключевыми параметрами вроде мощности, стабильности напряжений, наличия необходимых защит и приемлемого уровня шума, будет все в порядке. В большинстве случаев, если вы не моддер и не перфекционист, вы не заметите разницы в работе компьютера с блоком питания за 4 и за 10 тысяч рублей. И кстати, БП от нормальных фирм в 99% случаев при выходе из строя уже не забирают с собой часть остального железа – сейчас не начало двухтысячных. Просто не покупайте китайские Noname-решения.

Теперь о покупке сверхдешевых БП от «левых» компаний. Как уже сказано выше, они могут при поломке «потянуть» за собой другие комплектующие, в первую очередь, материнскую плату. Помимо этого, такие модели часто не выдают честную мощность, не обладают базовым необходимым комплектом защит, а также страдают от нестабильности напряжений, что может вызывать проблемы в работе ПК и спонтанные перезагрузки. Здесь уместна цитата «все хорошо в меру» – чаще всего ошибкой будет приобретение как слишком дорогого БП, так и слишком дешевого.

Ошибка 5. Недостаточно емкий SSD

Пятая ошибка свойственна большинству людей – они склонны недооценивать объем свободного места, который может им понадобиться. Покупая твердотельный накопитель на 240-256 ГБ человек думает: «Я все равно почти ни во что не играю, уж для системы, программ и пары игр хватит». А потом система все больше разрастается, количество программ становится больше, да и игры хочется попробовать новые. А места уже нет. Конечно, можно докупить еще один SSD, но лучше сразу выбирать модель как минимум на 480-512 ГБ. Да, на мой взгляд, для игрового ПК это абсолютный минимум в 2022 году. Лучше, если не пострадают другие комплектующие, сразу нацеливаться на терабайт – потом, устанавливая очередную игру, будете рады, что не сэкономили.

Ошибка 6. Непродуманная система охлаждения

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Шестая ошибка свойственна больше новичкам – экономия на корпусе и вентиляторах. Конечно, большинство конфигураций не нуждаются в серьезном продуве, но выбирать офисный закрытый «гроб» вместо продуваемого шасси с сетчатыми панелями все равно не следует. К тому же, в идеале, как минимум один вентилятор должен работать на вдув и один на выдув, в случае же производительных и горячих конфигураций «вертушек» в сумме должно быть, как минимум, четыре.

Кстати, если собираете компьютер самостоятельно, не забывайте про кабель-менеджмент. Не надо оставлять пучки и связки проводов прямо перед вентиляторами, уберите их в сторону при помощи кабельных стяжек – это пойдет на пользу как температурному режиму комплектующих, так и уровню шума.

Ошибка 7. Непонимание принципов подбора оперативной памяти

Седьмая ошибка – неверный выбор оперативной памяти. Модулей должно быть два (можно и четыре, но лучше два) – для активации двухканального режима, повышающего общую пропускную способность. Четырехканального режима в пользовательских ПК нет, так что от установки еще двух планок дополнительного «буста» не будет, а вот разгонять четыре модуля будет сложнее, чем два.

Что же касается общего объема оперативки – в 2022 году для игр необходимо и достаточно 16 гигабайт, то есть 2 модуля по 8 ГБ. Если же у вас серьезный бюджет, можете взять 2 по 16 – этого точно хватит на много лет. DDR4 оперативку лучше брать на чипах Micron E-Die, частотой 3000-3600 МГц с таймингами 16-18-18 или около того, от дальнейшего повышения частоты и снижения таймингов прирост производительности невелик. По DDR5 информации пока мало, но общие правила сохраняются – чем выше частота, и чем ниже тайминги – тем лучше.

Ошибка 8. Покупка всего железа в одном магазине

Восьмая ошибка, которую часто совершают и неопытные, и опытные пользователи – приобретение всех комплектующих в одном магазине. Покупая железо у разных ритейлеров, вы можете сэкономить даже не тысячи, а десятки тысяч рублей! Конечно, заказывать с Aliexpress или покупать что-то в интернет-магазинах с доставкой на дом может быть рискованно, особенно с учетом качества работы почты и транспортных компаний, но вот взять что-то в Ситилинке, что-то в Регарде, а что-то в ДНС – вполне разумно, и часто выгодно.

Ошибка 9. Устаревший подход к выбору монитора

Многие пользователи подходят к выбору монитора так же, как к выбору телевизора, обращая внимание в первую очередь на диагональ и разрешение, и это девятая ошибка. В случае дисплея для гейминга важны и многие другие факторы – в первую очередь, тип матрицы, частота обновления и поддержка технологий адаптивной синхронизации, поскольку, если компьютер достаточно мощный, игра со 144+ FPS на 144-герцевом экране смотрится гораздо плавнее и комфортнее, чем на 60-герцевом.

Не стоит гнаться за 4K разрешением – для него нужно очень производительное железо, и в большинстве случаев оптимально будет взять FullHD или QuadHD монитор, зато быстрый, с крутой подставкой и без вызывающего усталость глаз нежелательного мерцания. И да, забудьте про TN-матрицы с блеклыми цветами и узкими углами обзора. Сейчас на рынке полно скоростных IPS и VA мониторов.

Ошибка 10. Нежелание проверять товар

И десятая, последняя на сегодня ошибка – это нежелание проверять товар. Не ленитесь и не следуйте ложной скромности, полагая, что задерживаете сотрудников магазина/почты/транспортной компании или других посетителей. Вы заплатили деньги, и тщательно осмотреть покупку – это ваше право. Лично я даже использую для осмотра увеличительное стекло – оно поможет найти едва уловимые следы эксплуатации, которые подтвердят, что вам пытаются «впарить» бывший в употреблении товар. Мне, правда, такой ни разу не попадался, но зато увеличение дважды помогало мне найти битые пиксели на дисплее.

Запомните – после выхода из помещения магазина вы вряд ли что-то докажете, поэтому повреждения и следы использования нужно искать сразу. Особенно тщательно проверяйте дорогостоящие комплектующие и любые дисплеи – наличие одного-двух битых пикселей, как правило, не является дефектом, и обменять или вернуть такой девайс, если ритейлер не пойдет вам навстречу, вы не сможете.

Заключение

В сегодняшнем материале я рассказал о десяти распространенных ошибках при выборе и приобретении игровых конфигураций ПК – надеюсь, материал или какая-то его часть оказались для вас полезными. Есть, что добавить к этой статье, а может, хотите поделиться своим мнением о ней? Пишите в комментариях!

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я минусованием не занимаюсь) минусы красные плюсы зеленые)) и тут фанатство)
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Mekanika
18:53
Да Бидон даже не знает где Россия находится xD Не смысла запрещать.
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Bernigan
18:52
Да я прикололся, хотел посмотреть сколько минусов нафармлю... маловато, редеет красный фанат
Некоторые модели AMD Radeon RX 6900 XT в США стоят уже на пару сотен долларов дешевле РРЦ
Дмитрий
18:48
У них не пропадет ничего. в датацентры запихнут чтобы дурачкам продавать джифорс нау.
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Дмитрий
18:47
ну в 300 я еще могу поверить с трудом
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Дмитрий
18:47
Да пусть хоть на декабрь переносит хоть на 2023 год всёравно 4000 все ждут ахахах Хуанг сам виноват. наштамповал кучу и делал вид что дифицит. чтобы дороже продавать. теперь будут тракторами эту ...
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
Дмитрий
18:45
Сложность выросла) майнеры тоже спихивают карты геймеры включили ждуна до 4000. Скоро будут по 500 баксов продавать))
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xfx 6900 всё абсолютно нормально работает. у них аналоги всем технологиям нвидия есть. а длсс на такой карте и не нужен вообщем
Некоторые модели AMD Radeon RX 6900 XT в США стоят уже на пару сотен долларов дешевле РРЦ
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