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В России запретили знаменитый фильм "Зеленый слоник"

Решение вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга (тот же, что принимал решение о запрете мультсериала "Happy Tree Friends" и нескольких аниме) запретил распространение в Российской Федерации снятого в 1999 году на любительскую камеру андеграундного фильма "Зеленый слоник". Суд посчитал, что своими жестокими сценами картина способна напугать детей, а показанные в фильме натурализм и нецензурная лексика "унижают человеческое достоинство".

Прежде всего, запрещенная теперь картина режиссера Светланы Басковой знаменита не своей художественной ценностью, а многочисленными мемами, созданными на ее основе. Согласно сюжету, двое арестованных военнослужащих отбывают наказание в камере, стены которой окрашены в зеленый цвет. Некоторые критики описывают фильм как "жестокую антимилитаристскую притчу", говоря о ее предельном натурализме и примитивизме - среди жанров картины обычно указывают черную комедию, трэш, сплэттер и ужасы.

Режиссер фильма Светлана Баскова заявила, что считает решение суда "недальновидным" - теперь, по ее мнению, к картине напротив будет привлечено только больше внимания. Согласны с ней и в соцсетях. "Современный потребитель часто тянется к запретному, пользоваться VPN сейчас умеет каждый школьник, а тут еще и такой медийный вброс. Вот и думайте сами - больше несовершеннолетние будут смотреть этот фильм или меньше? Эффект Стрейзанд." - подметил один из пользователей.

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