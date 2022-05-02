У зарубежных ритейлеров такой проблемы не наблюдается

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Как сообщалось ранее, газета "Известия" написала о серьезном дефиците компьютерных комплектующих в российских магазинах, а в пресс-службе ритейлера Ситилинк журналистам подтвердили наличие некоторых проблем с поставками процессоров и жестких дисков. И действительно - если актуальные процессоры хотя бы можно приобрести, пусть и по завышенным на десятки процентов ценам, отдельные модели HDD просто-напросто пропали из продажи в большинстве магазинов, хотя на зарубежных площадках вроде Computeruniverse они в наличии имеются.



Если говорить о конкретных наименованиях, стало практически невозможно приобрести за разумные деньги самые в прошлом выгодные по соотношению цены и характеристик модели. Например, жесткий диск Western Digital Red Plus WD60EFZX на 6 терабайт, рассчитанный на круглосуточную работу, с традиционной, не черепичной записью. В DNS и Ситилинк его нет в наличии, а в Регарде он предлагается более, чем за 28 тысяч рублей, хотя до 24 февраля его можно было купить во всех трех магазинах примерно в 2 раза дешевле. Похожая ситуация и с линейкой WD Purple - так, у некоторых ритейлеров шеститерабайтный WD62PURZ приобрести невозможно, а у "большой тройки" он стоит 22-28 тысяч рублей против "осенне-зимних" 12-16 тысяч.



Помочь частично исправить ситуацию может параллельный (серый) импорт, который легализовало правительство, но ожидать скорого возвращения цен к прежним значениям не стоит - как говорят экономисты, пока страна не вернется в глобальную экономику в качестве полноправного ее участника, на серьезный рост реальной покупательной способности граждан надеяться будет излишне оптимистично.