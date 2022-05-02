Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
У зарубежных ритейлеров такой проблемы не наблюдается
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
RTX 3070 подешевела <b>на порядок</b>
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti

реклама

Как сообщалось ранее, газета "Известия" написала о серьезном дефиците компьютерных комплектующих в российских магазинах, а в пресс-службе ритейлера Ситилинк журналистам подтвердили наличие некоторых проблем с поставками процессоров и жестких дисков. И действительно - если актуальные процессоры хотя бы можно приобрести, пусть и по завышенным на десятки процентов ценам, отдельные модели HDD просто-напросто пропали из продажи в большинстве магазинов, хотя на зарубежных площадках вроде Computeruniverse они в наличии имеются.

Если говорить о конкретных наименованиях, стало практически невозможно приобрести за разумные деньги самые в прошлом выгодные по соотношению цены и характеристик модели. Например, жесткий диск Western Digital Red Plus WD60EFZX на 6 терабайт, рассчитанный на круглосуточную работу, с традиционной, не черепичной записью. В DNS и Ситилинк его нет в наличии, а в Регарде он предлагается более, чем за 28 тысяч рублей, хотя до 24 февраля его можно было купить во всех трех магазинах примерно в 2 раза дешевле. Похожая ситуация и с линейкой WD Purple - так, у некоторых ритейлеров шеститерабайтный WD62PURZ приобрести невозможно, а у "большой тройки" он стоит 22-28 тысяч рублей против "осенне-зимних" 12-16 тысяч.

Помочь частично исправить ситуацию может параллельный (серый) импорт, который легализовало правительство, но ожидать скорого возвращения цен к прежним значениям не стоит - как говорят экономисты, пока страна не вернется в глобальную экономику в качестве полноправного ее участника, на серьезный рост реальной покупательной способности граждан надеяться будет излишне оптимистично.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#western digital #санкции #жесткие диски #логистика
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Европа продолжает наращивать закупку российского газа несмотря на отказ платить рублями
В России наблюдается серьезный дефицит комплектующих для ПК
Meta подала жалобу в суд по поводу признания ее экстремистской организацией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа продолжает наращивать закупку российского газа несмотря на отказ платить рублями
10
Майнинг Эфира в РФ остаётся невыгодным – вернуть вложения в флагманы AMD и NVIDIA можно за 27 мес
9
Видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce RTX 3070 от 90 000р, а Radeon RX 6600 XT от 70 000р
57
Игровые карты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 50 000р
30
Дизайнер квестов Cyberpunk 2077 случайно анонсировал DLC на трансляции
4
Уоррен Баффет назвал Биткоин болезнью и предрёк полное исчезновение криптовалют
24
Смартфоны Apple подешевели на 30% в магазинах РФ – iPhone 11 вернулся к февральским минимумам
5
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
36
Власти Индии конфисковали у Xiaomi $725 000 000
2
В России введут ОСАГО для электросамокатов
8
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
26
Intel Core i5-12600K стал самым продаваемым процессором в интернет-магазине Newegg
27
Blizzard начнёт принимать в Battle.net оплату в тенге, гривнах и ещё двух валютах
28
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
33
New York Times пояснили, как власти США облегчат получение визы российским специалистам
18
Канадский магазин подтвердил эталонный дизайн видеокарт Radeon RX 6950XT, 6750XT, 6650XT
12
Серия игр Watch Dogs может прекратить свое существование
6
С Google принудительно взыщут 7,2 млрд рублей оборотного штрафа
123
Сотрудники Twitter обеспокоены последствиями сделки с Илоном Маском
14
Vivo X80 и MediaTek Dimensity 9000 лидеры среди неигровых смартфонов в апрельском рейтинге AnTuTu
1

Популярные статьи

Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid
40
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
1
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
7
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
+

Сейчас обсуждают

Ваня Кислицын
23:29
наверное ты хотел сказать не аналог, а имеет такое же соотношение производительности/к стоимости и метит в туже ценовую категорию, но скорее всего да, так как rx6600 противопоставляется rtx3050, а rx6...
Бюджетную Radeon RX 6400 сравнили в играх с народной Radeon RX 570
Дмитрий
23:28
Дапотому что никому домой эти 6 тб не нужны. поэтому и цены не опускаются на эти модели ибо никто не берет вот в Германии в 2 раза дешевле модели на 10тб и другие. а у нас никто не берет почти их за...
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
Вильям Фогуэлл
23:18
Уркаганат. Уркаина. Ещё Пелевин писал. Так что Украина это цитадель орков.
Для игры Heroes of Might and Magic III создали карту Украины
Андрей Филиппов
23:15
Наличие Team17 последнее время - это признак второсортности продукта, к сожалению.
Видео: трейлер мрачного боевика Thymesia про чуму и монстров с точной датой релиза
flyval
23:11
Браво! Первый раз редакция сайта ( Зелот и пр. ) написала правду! Неужели что-то стало доходить? Или у владельца ресурса (кстати, а кто он?) подгорела пятая точка? Хотя умные люди все поняли ещё 24 фе...
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
Ваня Кислицын
23:08
rx570 за 15-20к продают, если rx6400 будет дешевле, лучше её взять чем старую, скорее всего после майнинга и горячую rx570
Бюджетную Radeon RX 6400 сравнили в играх с народной Radeon RX 570
Crazik
23:04
Главное чтобы в ценах не соревновались ))
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
wolfire
23:04
анатолий несмиян в телеге норм стелит
С Google принудительно взыщут 7,2 млрд рублей оборотного штрафа
Ottuda
23:02
Вопрос уже решённый, венгры просто воздержаться и не будут ветировать 6 пакет.
ZDF: в ЕС больше не осталось стран, выступающих против эмбарго на российскую нефть
for2ne
23:00
Очередной договорняк с Хуангом? Хотели 4к 100фпс? Еще 2 годика потерпите, ловите +20% к производительности +200% к цене, и так сойдёт.
Видео: трейлер обновления для зубодробительного экшена Sifu с новыми режимами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем