Это уже не первый подобный прогноз

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Аналитики компании ABI Research опубликовали новый прогноз, касающийся рынка виртуальной реальности (VR) и предназначенных для нее устройств. Согласно их публикации, после относительно неторопливого старта, отрасль ждет стремительный взлет в течение 5 лет. ABI Research предсказывает, что в 2027 году объем поставок шлемов и очков виртуальной реальности может превысить 90 миллионов штук, а выручка от продаж устройств, ПО и предоставления различных услуг дойдет до отметки в 95 миллиардов долларов США.



Эксперты считают, что наибольшую популярность обретут самостоятельные VR-шлемы, для работы которых не требуется дополнительное устройство вроде компьютера, смартфона или игровой приставки. Особенно в ABI Research уповают на потребительский рынок VR, полагая, что более 80% проданных гаджетов будет приходиться именно на него. Солидарны с ними в этом плане и специалисты из других компаний, а также футурологи - существует мнение, что для многих людей, особенно энтузиастов и геймеров, виртуальные миры окажутся невероятно привлекательными, особенно после появления соответствующего контента, включая качественные игровые проекты.

Впрочем, касательно сроков широкого распространения VR среди экспертов наблюдаются разногласия, и пятилетний срок многим кажется слишком оптимистичным - важным показателем здесь является финансовый порог входа. Условно, если он составляет более 1000 долларов, то лишь незначительное количество граждан захочет потратить такой объем средств ради виртуальной реальности, в которой, к тому же, наблюдается острый дефицит качественного контента. Когда же порог входа в VR опустится до 200-300 долларов, число желающих вырастет во много раз, а это, в свою очередь, приведет к резкому увеличению числа компаний, создающих для виртуальной реальности ПО и игры.