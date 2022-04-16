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В РФ активизировались мошенники, распространяющие поддельные банковские приложения
Причиной тому служит удаление приложений российских банков из App Store и Google Play
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Как сообщает Роскачество, резко активизировались мошенники, предлагающие пользователям смартфонов с операционной системой Android установить поддельные банковские приложения "Сбера", "Альфа-Банка" и других российских банков. Напомним, что оригинальные приложения были удалены из магазина Google Play в связи с санкциями США.

Злоумышленники распространяют поддельные или модифицированные, со внедренным вредоносным кодом, версии приложений на различных интернет-ресурсах, форумах и в социальных сетях. Еще один из распространенных приемов мошенников - рассылки в мессенджерах якобы от имени банка. Установка поддельного приложения может привести к утере не только личных данных, но и финансовых средств на счетах и картах. 

Настоящие приложения можно скачать на официальных сайтах соответствующих банков, там же доступны веб-версии интернет-банкинга. Роскачество призывает не скачивать приложения из незнакомых источников, а эксперты по информационной безопасности напоминают о необходимости сверять доменное имя сайта в адресной строке браузера - это позволит избегать фишинговых ресурсов.

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#россия #информационная безопасность #мошенники #банки
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