Причиной тому служит удаление приложений российских банков из App Store и Google Play

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Как сообщает Роскачество, резко активизировались мошенники, предлагающие пользователям смартфонов с операционной системой Android установить поддельные банковские приложения "Сбера", "Альфа-Банка" и других российских банков. Напомним, что оригинальные приложения были удалены из магазина Google Play в связи с санкциями США.



Злоумышленники распространяют поддельные или модифицированные, со внедренным вредоносным кодом, версии приложений на различных интернет-ресурсах, форумах и в социальных сетях. Еще один из распространенных приемов мошенников - рассылки в мессенджерах якобы от имени банка. Установка поддельного приложения может привести к утере не только личных данных, но и финансовых средств на счетах и картах.



Настоящие приложения можно скачать на официальных сайтах соответствующих банков, там же доступны веб-версии интернет-банкинга. Роскачество призывает не скачивать приложения из незнакомых источников, а эксперты по информационной безопасности напоминают о необходимости сверять доменное имя сайта в адресной строке браузера - это позволит избегать фишинговых ресурсов.