Выросла и средняя продолжительность подобного рода атак

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Как сообщают эксперты, в марте 2022 года наблюдалось в 8 раз больше DDoS-атак на сайты российских организаций, чем в марте 2021. Подобного рода атакам чаще всего подвергались ресурсы различных государственных учреждений, хотя также страдали и сайты образовательных учреждений, банков, СМИ и некоторые другие. Нацеленность атак на государственную онлайн-инфраструктуру аналитики связывают с осуждением внушительной частью международного сообщества так называемой "специальной операции" РФ на территории Украины.



В начале марта значительный процент DDoS-атак на сайты российских организаций, судя по характеру нагрузок, осуществлялся различного рода хактивистами, ближе же к середине месяца к нему могли подключиться хакерские группировки и владельцы крупных ботнетов. Как сообщает "Лаборатория Касперского", во второй половине марта атаки стали мощнее и длительнее. Руководитель же Qrator Labs Александр Лямин полагает, что хактивисты и хакерские группировки могут регулировать интенсивность кибернападений в зависимости от уровня геополитической напряженности, а также от тяжести ситуации на территории Украины.



Эксперты по информационной безопасности предупреждают не только о росте количества DDoS-атак, но и об увеличении рисков, связанных с утечками различного рода данных. Примером такой утечки может служить недавний слив данных пользователей сервиса Яндекс.Еда.