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Сделка по приобретению ARM компанией NVIDIA окончательно сорвалась - как указывает последняя, от нее было решено отказаться из-за серьезнейшего сопротивления со стороны американских, британских и европейских регулирующих органов. Теперь цель ARM - выход на фондовую биржу, и многие аналитики пытаются спрогнозировать, сколько средств сможет привлечь компания.



Прогнозы в большинстве случаев выходят неутешительные - от 20 до 35 миллиардов долларов против 60+ миллиардов в случае успеха сделки с NVIDIA. Среди положительных для компании факторов называются ее возрастающая важность для таких сегментов рынка, как облачные сервисы и автомобили - именно на это делают упор наиболее оптимистичные аналитики, считающие, что ARM может привлечь 40+ миллиардов долларов за счет того, что ее технологии востребованы не только для мобильных девайсов. Косвенным подтверждением важности разработок компании для многих высокотехнологичных сфер деятельности является уже упомянутое сопротивление регуляторов ее приобретению NVIDIA, стоит отметить и существенный (почти на 50%) рост выручки за первые 9 месяцев финансового года