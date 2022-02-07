Пока новинка занимает скромные 0.58%

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Новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 появилась в январской статистике сервиса Steam от Valve, и хотя пока ее доля составляет скромные 0.58% от общей массы графических ускорителей, этот показатель наверняка будет быстро расти, если вендоры смогут поставить достаточное количество единиц. В отличие от старших решений Ampere, RTX 3050 выглядит более посильно для любителей компьютерных игр по цене, причем примечательно, что после ее выхода и поступления в продажу видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT, снизились цены и на дефицитные GTX 1660 Ti/Super, RTX 2060 и 3060. Повлияло на либерализацию цен и снижение курсов наиболее известных криптовалют - Bitcoin и Ethereum.



На геймерских форумах часто высказывается предположение, что RTX 3050 могла стать бы новой "народной видеокартой", как в свое время GTX 1060, до сих пор занимающая в Steam лидирующую позицию, но с текущим дефицитом полупроводниковых компонентов и неспособностью производителей и ритейлеров удовлетворить спрос, вероятно, она со временем ограничится местом в топ-10, если вендорам не удастся серьезно нарастить объемы поставок.