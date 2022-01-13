На этот раз представители КХЛ Маркетинг не явились в суд

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Руководитель проекта Goodgame.ru Михаил Мирчук, также известный как Miker, рассказал на одном из своих стримов об очередном раунде судебного разбирательства с КХЛ Маркетинг. Напомним, что в 2019 году один из пользователей Goodgame создал трансляцию матча КХЛ, нарушающую авторские права. Стрим был заблокирован спустя 8-9 минут, но КХЛ Маркетинг предъявили иск в Мосгорсуд и выиграли дело. Апелляция и кассация также сложились не в пользу GG, и проекту пришлось заплатить 312 тысяч рублей, но Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр, после чего было принято новое решение - суд первой инстанции постановил вернуть Goodgame заплаченный штраф.



На этот раз апелляцию подали уже КХЛ Маркетинг, и тоже проиграли, после чего обратились в кассационную инстацию. 11 января 2022 года состоялось слушание, но представители компании на него по какой-то причине не явились, и суд оставил решение без изменений. С полной хронологией событий можно ознакомиться на сайте Goodgame.



Михаил Мирчук поблагодарил сообщество проекта за поддержку, а также высказал мнение, что созданный юзеркейс будет полезен другим сайтам, на которых пользователи могут размещать собственные трансляции. Также он отметил, что заплаченный штраф с высокой долей вероятности действительно вернут, и что проекту теперь не грозит блокировка со стороны Роскомнадзора, хотя ранее подобный риск присутствовал.