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Всем привет. С вами Zero, также известный как эксперт по всем вопросам. Представляю вашему вниманию 7 советов, которые могут оказаться полезными при покупке цифровой и бытовой техники, электроники, гаджетов, а во многих случаях – и других товаров. Кому-то эти рекомендации могут показаться очевидными, но, если хотя бы некоторые из них будут для части читателей ценными, материал уже написан не зря. Итак, поехали!

Зарегистрируйтесь на сайтах как можно большего числа ритейлеров и подпишитесь на их рассылки

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Совет первый. Зарегистрируйтесь на сайтах как можно большего числа различных магазинов и примите участие в их программах лояльности. Ритейлеры, такие, например, как Ситилинк, М.Видео или Эльдорадо иногда раздают промокоды, скидки и бонусы «просто так» или приурочивают подобные предложения к тому или иному празднику. Перед Новым Годом у вас на электронной почте может накопиться не один десяток сообщений в стиле «дарим вам 500 бонусов на покупку от 3000 рублей». А чтобы такие письма не надоедали и не смешивались с другими, заведите для магазинов отдельный e-mail или папку.

Не привязывайтесь к одному магазину

Совет второй. Не привязывайтесь исключительно к одному магазину – купив материнскую плату у одного ритейлера, процессор у второго, а оперативную память у третьего, вы можете сэкономить солидную сумму денег, особенно если при этом еще и воспользуетесь первым советом, потратив бонусы и промокоды или обратив внимание на скидки и специальные предложения. Конечно, если вы покупаете мощный игровой ПК общей стоимостью в 300000 рублей, экономия 5-10 тысяч не столь критична, но, если ваш бюджет ограничен, покупать в разных магазинах может быть неплохим вариантом.

Обращайте внимание на соотношение стоимости и характеристик



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Совет третий, пожалуй, самый очевидный из семи. Обращайте внимание на соотношение стоимости и характеристик – не будьте перфекционистом в плохом смысле этого слова. Если за переплату в 50% вы получаете 5-10% профита – стоит ли овчинка выделки? Чаще всего ответ отрицательный. Но ударяться в чрезмерную экономию тоже не надо. Приведу простой пример.

Допустим, вы хотите собрать медиаколлекцию из фильмов и сериалов общим объемом 10+ терабайт. Для нее вам требуется соответствующего объема хранилище. Можно взять один HDD на 10-12 ТБ, но по «стоимости одного гигабайта» это будет неоптимально. Гораздо выгоднее будет купить 2 жестких диска по 6 терабайт. При этом брать самые дешевые тоже не стоит – какие-нибудь WD Blue или Seagate Barracuda не только не рассчитаны на круглосуточную работу, но и могут обладать таким минусом, как черепичная запись (SMR). Лучше взять спроектированные под режим 24/7 WD Purple или WD Red Plus (именно Plus, они без SMR!).

Не будьте «бета-тестером» новых девайсов и технологий

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Совет четвертый. Не будьте бесплатным «бета-тестером». Поясню подробнее. Когда на рынок выходит устройство, в котором используются принципиально новые наработки и технологии, часто у него присутствуют так называемые «детские болезни». Например, новые процессоры Intel Alder Lake с их разделением ядер на производительные и энергоэффективные. Покупать их на старте было серьезным риском, поскольку существовали проблемы как с распределением нагрузки, так и с DRM-защитой некоторых игр. Или жесткие диски с гелиевым наполнением. На временном отрезке порядка нескольких лет они достаточно надежны, но что в долговременной перспективе? Лучше подождать – пусть выясняют другие. Нет, я не призываю отказываться от новинок совсем, но, если вы хотите их покупать – советую рассуждать здраво и разумно оценивать риски.

Внимательно проверяйте товар



Совет пятый. Проверяйте товар максимально внимательно и въедливо. Лично я предпочитаю даже за недорогим девайсом явиться в магазин, а для визуального осмотра часто пользуюсь увеличительным стеклом и фонариком. Такой подход выручал меня как минимум дважды – один раз благодаря лупе я заметил на экране монитора битый пиксель и взял другой, беспроблемный экземпляр той же модели, а другой – благодаря фонарику углядел небольшое повреждение на печатной плате жесткого диска и также взял другой экземпляр.

Помните, что отказаться от покупки в магазине и затребовать нормальное устройство гораздо проще, чем обнаружить проблемы только дома и потом мучиться. С технически сложными товарами вообще, извините за тавтологию, сложно – такой уж в России Закон о защите прав потребителей.

Изучайте информацию о товаре в разных источниках

Совет шестой. Перед покупкой изучите информацию об устройстве в разных источниках – помочь могут как обзоры и отзывы, так и темы на специализированных форумах. Обзоры, если они не проплаченные, и написаны «шарящим» в теме автором – один из самых достоверных источников данных. В темах на форумах компьютерщиков и железячников также обычно можно найти очень много полезного. В отзывах ценные сведения встречаются довольно редко, а вот мусора, напротив, много, но чекать их все равно стоит. Чем больше информации, тем выше шанс принять оптимальное решение, особенно если не поддаваться эмоциям, вызванным предвкушением будущей покупки, и подключить критическое мышление.

Знайте свои права

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Совет седьмой. Знайте свои права. Изучите Закон о защите прав потребителей, почитайте его толкования юристами и судебные решения, проведите вечер или два на тематических ресурсах, где разбираются юзеркейсы «покупатель против магазина». Простой пример – если в течение гарантийного срока у вас вышла из строя видеокарта (например, перестал крутиться вентилятор), и ее отремонтировали, но тот же дефект проявился снова, на второй раз вы уже можете потребовать замены или возврата денег. Не забывайте и про подменный товар на время ремонта.

Кстати, суды в России в спорах покупателя и магазина часто встают на сторону «маленького человека», если тот изучил законодательство и похожие случаи и грамотно отстоял свою позицию. Например, юрист Василий Черепанов отсудил за ноутбук стоимостью 82000 рублей более 800000. Это, конечно, случай исключительный – сам автор кейса подчеркнул, что рассчитывал максимум на 100-200 тысяч сверху, но и менее подкованный истец часто может достичь определенных успехов.

Надеюсь, какие-то из приведенных выше советов окажутся для вас полезными, также буду рад дополнениям к ним в комментариях. Какими лайфхаками и хитростями при покупках пользуетесь вы?