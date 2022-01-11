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[Zero] За пост начислено вознаграждение
ASML рассказала о последствиях пожара на заводе в Берлине
На выполнение производственного плана возгорание повлиять не должно
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Нидерландская компания ASML, производящая литографическое оборудование для изготовления микроэлектроники, рассказала о последствиях пожара, произошедшего 3 января на ее заводе в Берлине. Как говорится в заявлении, возгорание затронуло часть одного из зданий, еще одно пострадало от дыма. Производство в обоих уже частично возобновлено, прочие части предприятия не пострадали. В ASML считают, что происшествие не должно повлиять на выполнение плана, несмотря на то, что возгорание затронуло часть зон, в которых идет работа над специальными зажимами для кремниевых пластин.

Сформированная фирмой команда уже приступила к разработке плана по восстановлению поврежденных производственных зон и возвращению к нормальному рабочему процессу. Также стоит упомянуть, что, по предварительной информации, 19 января ASML будет опубликован отчет за 4 квартал 2021 года и за весь год в целом. Вероятно, появятся и новые сведения о произошедшем инциденте, а также о прогнозируемых затратах на устранение последствий пожара и сроках полного восстановления производства. Причины происшествия выясняются,что же касается пострадавшего завода, ранее он принадлежал Berliner Glas - ASML купила эту компанию в 2020 году.

#полупроводники #asml #литография #пожар
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