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Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус

Делюсь своими гениальными мыслями по поводу выбора и преподнесения подарка другу-геймеру или компьютерщику
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Всем привет! С вами Zero. Приближается Новый, 2022 год, и для многих людей становится актуальной тема подарков. В рамках данной статьи я подкину вам несколько идей по поводу того, что можно подарить другу-геймеру, а также подскажу, как это можно обставить и преподнести. Итак, поехали!

Вариант 1: Деньги и игровой сувенир

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Первый вариант – простой и универсальный. Если вы точно знаете, что ваш друг не особо любит подарки, или вы не сильно в курсе его предпочтений, и вам известны только его любимые игры и персонажи, хороший вариант – подарить приятный сувенир и некоторую сумму денег. Какой может быть сувенир? Кружка с тематическим рисунком, худи с игровым принтом, фигурка персонажа, бензиновая зажигалка со связанной с игрой гравировкой, медальон ведьмака, красивый нож как в CS: Go – вариантов масса.

Вариант 2: Подарочный сертификат или подарочная карта

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Еще один вариант, который подходит почти всегда – подарочный сертификат. Есть люди, которые не очень любят неожиданные подарки и предпочитают выбирать все самостоятельно – и подарочный сертификат, как и деньги, в таких случаях окажется как нельзя кстати. Актуальны, например, следующие варианты:

  1. Подарочный сертификат Ситилинк (магазин цифровой и бытовой техники, компьютерных комплектующих и не только);
  2. Подарочная карта Эльдорадо (магазин электроники, цифровой и бытовой техники);
  3. Подарочная карта Steam (игровой сервис).

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Перед тем, как покупать подарочную карту, внимательно изучите условия программы конкретного ритейлера или сервиса – сколько она будет действовать, можно ли оплатить часть покупки такой картой, а часть – деньгами, и так далее.

Вариант 3: Твердотельный накопитель

Любой геймер знает – когда многие игры весят больше сотни гигабайт, свободного места много не бывает. Не будет лишним и дополнительный SSD, если у друга уже не заняты все свободные M.2 и SATA слоты. Но сразу предупрежу, что дарить, например, твердотельный накопитель на 120-128 ГБ в 2021-2022 году бессмысленно – такой подарок будет выглядеть скорее, как издевка, потому что подобного SSD не хватит даже для двух современных игр AAA-класса.

Если хотите сделать другу хороший подарок, возьмите твердотельный накопитель хотя бы на 500 гигов, а лучше на терабайт. Предлагаю Samsung на 3D TLC памяти – они быстрые, беспроблемные и очень надежные.

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Samsung 970 EVO Plus – M.2, PCI Express

Samsung 870 EVO – 2,5 дюйма, SATA III

Вариант 4: Флешка

Бюджет ограничен и хотите подарок попроще? Неплохой вариант – флешка на 32-128 ГБ, такая в хозяйстве геймера или компьютерщика точно лишней не будет. Только лучше выбирать не самую дешевую, а как минимум USB 3.0 и с адекватными скоростными показателями, причем как чтения, так и записи. Подойдет, например, Transcend Jetflash 700 на 64 ГБ. Если же будете выбирать накопитель самостоятельно – гляньте обзоры и отзывы и обратите внимание на скрины с демонстрацией скоростей.

Вариант 5: Криптовалюта

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Менее очевидный вариант – подарить криптовалюту или набор из нескольких криптовалют. Например, 0.001 Биткоина или 0.01 Эфириума, либо же пакет из нескольких перспективных коинов. Разумеется, дарить крипту имеет смысл только в тех случаях, когда человек знает, что это, и увлекается ей, или как минимум интересуется. По поводу же того, как преподнести – можно, опять же, вместе с сувениром: например, напечатать на A4 листе QR-код со ссылкой или данные от кошелька и вручить в красивой упаковке.

Вариант 6: Углекислотный огнетушитель

 

Неожиданный, но практичный и весьма забавный подарок – это огнетушитель, особенно если наклеить на него напечатанную на принтере этикетку «ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПУКАНА». Вообще, я считаю, что огнетушитель должен быть в каждой квартире или каждом доме – пожар может случиться у кого угодно. Залетевший окурок, неисправность проводки – существуют причины, предотвратить которые достаточно сложно, поэтому углекислотный (подходящий для тушения электроприборов) огнетушитель «на черный день» будет полезен.

А еще его можно весело преподнести, особенно если ваш друг склонен бомбить в катках – как именно, я уже написал выше. Но лучше кроме огнетушителя подарить что-нибудь еще: сувенир, сертификат, флешку или бутылку любимого товарищем напитка.

Вариант 7: Фонарь

Еще один хороший презент, который пригодится как для обслуживания компьютера, так и в хозяйстве в целом – это качественный, брендовый фонарь. Желательно, со сменяемым аккумулятором, например, парой или тройкой аккумов форм-фактора AA. В фонарях я разбираюсь слабо, поэтому тут лучше спрашивать на тематических форумах. Хотя можно и просто взять что-то универсальное из ассортимента LED Lenser, либо другого авторитетного производителя.

Что не надо дарить (в большинстве случаев) – клавиатуры, мыши и т.д.

Расскажу также о том, что, на мой взгляд, дарить не надо, хоть это и рекомендуется на всех подряд сайтах. Не надо дарить клавиатуры, мыши, геймпады, наушники и подобные девайсы. И вот почему. У каждого человека есть сформировавшиеся личные предпочтения и привычки, и периферия должна выбираться с их учетом. Никто, кроме самого человека этого сделать не может, и, если бы мне подарили, например, мышку, даже крутую и навороченную, я бы, конечно, поблагодарил, но вряд ли стал бы ей пользоваться, потому что привык к своему манипулятору. И когда он после 4 лет активного использования вышел из строя, я купил такой же, чтобы не привыкать к новому. Так же поступит и немалая часть других продвинутых геймеров: чтобы научиться так же виртуозно управляться с новой мышью или клавой, как со старой, уйдут как минимум недели. А еще у манипулятора есть такие параметры, как форма, вес, DPI, чувствительность, симметрия или ее отсутствие и многие другие. И предпочтения по ним строго индивидуальны.

Единственное исключение, когда стоит такое дарить – когда человек сам об этом попросил или составил виш-лист, в который включен этот девайс. В остальных случаях ваш подарок может быть заброшен в ящик/на полку, передарен или продан.

Бонус: как упаковать подарок

Напоследок хочу предложить вам гениальную идею, как упаковать подарок. На Авито и других сайтах объявлений по 200-500 рублей продаются коробки от флагманских игровых видеокарт уровня RTX 3080, RTX 3080 Ti и RTX 3090. На мой взгляд, упаковать подарок в такую коробку и придать ей «тяжеловесность» при помощи приклеенных скотчем грузиков или чего-то еще, чтобы хотя бы в первые секунды казалось, что там действительно лежит вожделенный графический ускоритель – троллинг высочайшего уровня.

Если у вас тоже есть идеи, что можно подарить другу-геймеру на Новый год, или вы хотите покритиковать мои варианты – пишите в комментариях, будет весьма полезно.

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