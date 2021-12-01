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Всем привет! С вами Zero, он же эксперт по всем вопросам, и сегодня я расскажу, почему, на мой взгляд, если у вас есть свободный миллион рублей, лучше купить три топовые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, а также остальные комплектующие, и организовать майнинг ферму, а не потратить эти деньги на машину, ипотеку, путешествия, или, не дай Бог, ремонт.

Отмечу, что статья не является финансовым советом или руководством к действию – это просто набор рассуждений, и все решения вы принимаете на свой страх и риск. Я ни в коем случае не рекомендую, например, залезать ради майнинга в долги – все-таки прибыль от такой деятельности нельзя назвать стабильной. Проще говоря, если есть свободные деньги – вы можете попробовать вложить их в майнинг или криптовалюты, но будьте готовы к тому, что эти деньги вы можете потерять – так же, как, например, в торговле ценными бумагами, или ставках на спорт.

На что можно потратить миллион рублей?

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Многие люди, когда их спрашивают, на что бы они потратили миллион рублей, если бы он появился у них прямо сейчас, дают довольно приземленные ответы. Автомобиль, путешествия, ремонт в квартире – на большее фантазии хватает редко, ну, может, один из десятка опрашиваемых скажет, что попробовал бы запустить свой бизнес или открыть интернет-проект. Последовательно пройдемся по этим ответам.

Автомобиль. Пожалуй, одна из самых переоцененных вещей в современной жизни. Люди отдают сотни тысяч и даже миллионы рублей за сомнительное удовольствие стоять в пробках и постоянный риск попасть на деньги или вообще уголовную ответственность – все-таки, средство повышенной опасности. И это я не говорю о том, что машина, как только приобретается первым владельцем в автосалоне, теряет 15-40% стоимости просто автоматически, по факту покупки. Добавим к этому жадность наших дилеров и их желание всучить клиенту максимум «допов» за как минимум тройную цену…





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Понятно, что, если вы живете в небольшом населенном пункте, где есть проблемы с общественным транспортом, и часто ездите в крупный город, автомобиль вам нужен. Но даже в таком случае можно купить «поджопник» за 100-150 тысяч рублей и не переплачивать. В мегаполисе же машина скорее пассив, чем актив – она вытягивает деньги на топливо и обслуживание, при том, что на метро и/или такси часто можно добраться до нужной точки быстрее.

Особенное недоумение у меня вызывают граждане, которые 5-6 дней в неделю ездят на своем авто на работу и с нее, тратя час на дорогу туда и столько же на дорогу обратно. Зачем это нужно, когда удаленная работа стала нормой, и найти как фуллтайм, так и подработку не представляет никакого труда для обладающего хотя бы минимальным уровнем аналитического мышления человека – вопрос философский.

Резюмирую: на мой взгляд, покупка автомобиля в мегаполисе в 2021 году – одно из самых спорных вложений. Небольшой части населения он действительно нужен – тем, чья профессиональная деятельность связана с постоянной ездой, а также, например, семьянинам, которым нужно отвозить детей в школу и из школы. Но для большей части граждан «рыдван» станет лишь обузой, которая будет мало использоваться, тянуть деньги, постепенно ржаветь и обесцениваться. Покупка же премиальных авто ради мнимого престижа и самоутверждения – ну, если денег действительно много, это еще можно понять. Но если человек влезает в кредиты, чтобы купить себе какой-нибудь Туарег – это как минимум сомнительно.

Путешествия. Еще одна переоцененная штука, навязываемая многим маркетингом и социальными сетями, такими, как Instagram. Конечно, есть отдельные любители новых впечатлений, которые действительно ловят кайф со смены обстановки, но для многих людей путешествия являются по факту не отдыхом, а стрессом, поэтому они возвращаются из отпуска, почти не отдохнув.

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Не стоит сбрасывать со счетов и фактор пандемии. Конечно, есть вакцины, и они достаточно эффективны, но на 100% от коронавируса они не защищают – пока не появится лекарство (не очередная вакцина, пусть и более эффективная, а именно лекарство!), от путешествий и даже ненужных выходов из дома лучше воздержаться. Даже перенесенный в легкой форме Covid-19 может вызывать неприятные осложнения, и речь даже не об очевидной пневмонии, а, например, об исчезновении или искажении вкусов и запахов. Хуже всего, что врачи пока не знают, как это лечить, а искаженные запахи, как правило, крайне неприятны – например, все продукты могут начать пахнуть гнилым луком.

Полагаю, с учетом рисков, вызванных пандемией, лучше пока отказаться от любых путешествий, за исключением предпринимаемых по какой-либо критической причине. Проще говоря, если нужно срочно ехать в другую страну на операцию – предпринять такое путешествие разумно. Если же хочется отдохнуть на море – сейчас не лучшее время. Особенно, если это желание во многом навязано информационным шумом из соцсетей и желанием, чтобы «все было как у всех».

Поскольку я затронул тему лекарства от коронавируса, уточню. Компания, которая первой разработает эффективный и достаточно безопасный препарат от Covid-19, невероятно обогатится и может перегнать по капитализации многие IT-корпорации. И не стоит думать, что раз заболевание вирусное, то лекарство от него не изобретут. Так, гепатит C еще в начале нашего века считался неизлечимым, сейчас же это абсолютно излечимое заболевание. Для создания лекарства от ковида у фармацевтических корпораций есть и финансовая, и репутационная мотивация, и многие из них ведут соответствующие разработки – та же Pfizer уже проводит финальные стадии испытаний препарата Paxlovid.

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Ипотека/ремонт. Банки в России и других постсоветских странах предлагают настолько конские ставки по ипотечным кредитам, что это просто смешно. Если в Германии или Финляндии гражданин может взять ипотеку под 1-2 процента годовых, то в нашей сверхдержаве о таком можно только мечтать. В итоге многие платят за свою квартиру двойную цену. Не лучше ли вложить и преумножить эти средства и не переплачивать банкам? У того же «Сбера» и без того в 2021 году рекордная прибыль.





Ремонт – еще одна дико переоцененная штука, которая большинству людей нужна только для того, чтобы распустить павлиний хвост перед знакомыми: «Вон мы как красиво живем!». На самом же деле, если вы не утонченный эстет, не так важно, какие в квартире обои и есть ли натяжной потолок. Опять же, возможны исключения – например, если соседи сверху затопили, то некоторые мероприятия провести надо, чтобы избежать появления плесени и возможных проблем со здоровьем. Но ремонт ради какого-то эфемерного «уюта» или «чтобы не стыдно было друзей позвать» лично мне не кажется рациональным вложением средств.

Почему собрать майнинг ферму на трех RTX 3090 за миллион рублей – это разумно и выгодно



Выскажу свое нескромное мнение – я ведь, как-никак, эксперт по всем вопросам. Если имеются свободные деньги, то они должны приносить еще больше денег, или, как минимум, не обесцениваться. Российские банки предлагают проценты по вкладам гораздо ниже уровня реальной инфляции, поэтому такое размещение средств позволяет лишь уменьшить потери, а не предотвратить их. Накупить акций компаний Илона Маска и других стабильно растущих фирм, а также перспективных криптовалют – с учетом трендов, вполне может взлететь, но слишком рискованно. И тут мы подходим к главному.

Зачем покупать рыбу, когда можно купить удочку, причем такую, которая ловит рыбу сама 24/7? В роли такой автоматической удочки и может выступить майнинг ферма на трех RTX 3090. Даже если Ethereum резко подешевеет или перейдет на Proof of Stake, найдется множество альткойнов, которые все равно будет выгодно майнить, особенно с учетом дешевого электричества.

Отмечу также следующий немаловажный факт: даже если вы отобьете майнингом, скажем, только 60% стоимости вашей фермы, RTX 3090 – это видеокарты, весьма востребованные на вторичном рынке. Они будут актуальны в играх как минимум несколько лет, а в работе – еще дольше, поэтому можно продать их за несколько месяцев до окончания срока гарантии вместе с чеками, «честно рассказав», разумеется, покупателям, что использовались графические ускорители исключительно для игр или для работы с графикой. А майнеры – это кто такие, шахтеры какие-то? Причем тут видеокарты?

Расчеты

Чтобы не быть голословным, проведу примерный подсчет. RTX 3090 на момент написания статьи можно приобрести примерно за 300-310 тысяч рублей. Оставшихся от миллиона денег с запасом хватит на все остальное железо даже с учетом надежного и мощного блока питания. Итого затраты – 1 млн.





Стоимость электроэнергии возьмем из расчета примерно 7.5 рублей за кВт*ч или 0.1 доллара – на практике много где в России электричество даже дешевле. Калькуляторы доходности майнинга при таких условиях показывают 26-28 долларов чистой прибыли в сутки, или, если грубо округлить, около 2000 рублей. За год наша ферма окупится при таких вводных на 70-75 процентов, и думаю, для каждого очевидно, что продать три флагманских видеокарты на гарантии можно будет тоже весьма недешево.

Разумеется, столь грубый расчет не учитывает форс-мажорные обстоятельства вроде возможного выхода из строя одной из видеокарт или резкого обрушения курсов криптовалют. Окей, вот расчет для сверх-негативного сценария. Ethereum рухнул, майним альтернативную криптовалюту за жалкие для трех RTX 3090 500 рублей в сутки. Получаем за год только 182 500 рублей вместо 730 000. Такой вариант развития событий с прибылью 500 рублей в день или ниже крайне маловероятен, и даже при нем можно избежать серьезных потерь, продав видеокарты геймерам или профессионалам, работающим с графикой, главное здесь – не дожидаться окончания гарантии.

Заключение

В рамках данного материала я рассказал, почему, будь у меня свободный миллион рублей, я потратил бы его на приобретение майнинг-фермы на трех RTX 3090, а не автомобиль, ипотеку, ремонт, путешествия или что-то еще: деньги должны работать и приносить еще больше денег. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях.