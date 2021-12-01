Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия

Деньги должны работать и приносить еще больше денег, а не обесцениваться, майнинг же - весьма перспективный вид деятельности
[ ] для раздела Блоги
30
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Всем привет! С вами Zero, он же эксперт по всем вопросам, и сегодня я расскажу, почему, на мой взгляд, если у вас есть свободный миллион рублей, лучше купить три топовые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, а также остальные комплектующие, и организовать майнинг ферму, а не потратить эти деньги на машину, ипотеку, путешествия, или, не дай Бог, ремонт.

Отмечу, что статья не является финансовым советом или руководством к действию – это просто набор рассуждений, и все решения вы принимаете на свой страх и риск. Я ни в коем случае не рекомендую, например, залезать ради майнинга в долги – все-таки прибыль от такой деятельности нельзя назвать стабильной. Проще говоря, если есть свободные деньги – вы можете попробовать вложить их в майнинг или криптовалюты, но будьте готовы к тому, что эти деньги вы можете потерять – так же, как, например, в торговле ценными бумагами, или ставках на спорт.

На что можно потратить миллион рублей?

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Многие люди, когда их спрашивают, на что бы они потратили миллион рублей, если бы он появился у них прямо сейчас, дают довольно приземленные ответы. Автомобиль, путешествия, ремонт в квартире – на большее фантазии хватает редко, ну, может, один из десятка опрашиваемых скажет, что попробовал бы запустить свой бизнес или открыть интернет-проект. Последовательно пройдемся по этим ответам.

Автомобиль. Пожалуй, одна из самых переоцененных вещей в современной жизни. Люди отдают сотни тысяч и даже миллионы рублей за сомнительное удовольствие стоять в пробках и постоянный риск попасть на деньги или вообще уголовную ответственность – все-таки, средство повышенной опасности. И это я не говорю о том, что машина, как только приобретается первым владельцем в автосалоне, теряет 15-40% стоимости просто автоматически, по факту покупки. Добавим к этому жадность наших дилеров и их желание всучить клиенту максимум «допов» за как минимум тройную цену…

реклама

Понятно, что, если вы живете в небольшом населенном пункте, где есть проблемы с общественным транспортом, и часто ездите в крупный город, автомобиль вам нужен. Но даже в таком случае можно купить «поджопник» за 100-150 тысяч рублей и не переплачивать. В мегаполисе же машина скорее пассив, чем актив – она вытягивает деньги на топливо и обслуживание, при том, что на метро и/или такси часто можно добраться до нужной точки быстрее.

Особенное недоумение у меня вызывают граждане, которые 5-6 дней в неделю ездят на своем авто на работу и с нее, тратя час на дорогу туда и столько же на дорогу обратно. Зачем это нужно, когда удаленная работа стала нормой, и найти как фуллтайм, так и подработку не представляет никакого труда для обладающего хотя бы минимальным уровнем аналитического мышления человека – вопрос философский.

Резюмирую: на мой взгляд, покупка автомобиля в мегаполисе в 2021 году – одно из самых спорных вложений. Небольшой части населения он действительно нужен – тем, чья профессиональная деятельность связана с постоянной ездой, а также, например, семьянинам, которым нужно отвозить детей в школу и из школы. Но для большей части граждан «рыдван» станет лишь обузой, которая будет мало использоваться, тянуть деньги, постепенно ржаветь и обесцениваться. Покупка же премиальных авто ради мнимого престижа и самоутверждения – ну, если денег действительно много, это еще можно понять. Но если человек влезает в кредиты, чтобы купить себе какой-нибудь Туарег – это как минимум сомнительно.

Путешествия. Еще одна переоцененная штука, навязываемая многим маркетингом и социальными сетями, такими, как Instagram. Конечно, есть отдельные любители новых впечатлений, которые действительно ловят кайф со смены обстановки, но для многих людей путешествия являются по факту не отдыхом, а стрессом, поэтому они возвращаются из отпуска, почти не отдохнув.

реклама


Не стоит сбрасывать со счетов и фактор пандемии. Конечно, есть вакцины, и они достаточно эффективны, но на 100% от коронавируса они не защищают – пока не появится лекарство (не очередная вакцина, пусть и более эффективная, а именно лекарство!), от путешествий и даже ненужных выходов из дома лучше воздержаться. Даже перенесенный в легкой форме Covid-19 может вызывать неприятные осложнения, и речь даже не об очевидной пневмонии, а, например, об исчезновении или искажении вкусов и запахов. Хуже всего, что врачи пока не знают, как это лечить, а искаженные запахи, как правило, крайне неприятны – например, все продукты могут начать пахнуть гнилым луком.

Полагаю, с учетом рисков, вызванных пандемией, лучше пока отказаться от любых путешествий, за исключением предпринимаемых по какой-либо критической причине. Проще говоря, если нужно срочно ехать в другую страну на операцию – предпринять такое путешествие разумно. Если же хочется отдохнуть на море – сейчас не лучшее время. Особенно, если это желание во многом навязано информационным шумом из соцсетей и желанием, чтобы «все было как у всех».

Поскольку я затронул тему лекарства от коронавируса, уточню. Компания, которая первой разработает эффективный и достаточно безопасный препарат от Covid-19, невероятно обогатится и может перегнать по капитализации многие IT-корпорации. И не стоит думать, что раз заболевание вирусное, то лекарство от него не изобретут. Так, гепатит C еще в начале нашего века считался неизлечимым, сейчас же это абсолютно излечимое заболевание. Для создания лекарства от ковида у фармацевтических корпораций есть и финансовая, и репутационная мотивация, и многие из них ведут соответствующие разработки – та же Pfizer уже проводит финальные стадии испытаний препарата Paxlovid.

реклама

Ипотека/ремонт. Банки в России и других постсоветских странах предлагают настолько конские ставки по ипотечным кредитам, что это просто смешно. Если в Германии или Финляндии гражданин может взять ипотеку под 1-2 процента годовых, то в нашей сверхдержаве о таком можно только мечтать. В итоге многие платят за свою квартиру двойную цену. Не лучше ли вложить и преумножить эти средства и не переплачивать банкам? У того же «Сбера» и без того в 2021 году рекордная прибыль.


Ремонт – еще одна дико переоцененная штука, которая большинству людей нужна только для того, чтобы распустить павлиний хвост перед знакомыми: «Вон мы как красиво живем!». На самом же деле, если вы не утонченный эстет, не так важно, какие в квартире обои и есть ли натяжной потолок. Опять же, возможны исключения – например, если соседи сверху затопили, то некоторые мероприятия провести надо, чтобы избежать появления плесени и возможных проблем со здоровьем. Но ремонт ради какого-то эфемерного «уюта» или «чтобы не стыдно было друзей позвать» лично мне не кажется рациональным вложением средств.

Почему собрать майнинг ферму на трех RTX 3090 за миллион рублей – это разумно и выгодно

Выскажу свое нескромное мнение – я ведь, как-никак, эксперт по всем вопросам. Если имеются свободные деньги, то они должны приносить еще больше денег, или, как минимум, не обесцениваться. Российские банки предлагают проценты по вкладам гораздо ниже уровня реальной инфляции, поэтому такое размещение средств позволяет лишь уменьшить потери, а не предотвратить их. Накупить акций компаний Илона Маска и других стабильно растущих фирм, а также перспективных криптовалют – с учетом трендов, вполне может взлететь, но слишком рискованно. И тут мы подходим к главному.

Зачем покупать рыбу, когда можно купить удочку, причем такую, которая ловит рыбу сама 24/7? В роли такой автоматической удочки и может выступить майнинг ферма на трех RTX 3090. Даже если Ethereum резко подешевеет или перейдет на Proof of Stake, найдется множество альткойнов, которые все равно будет выгодно майнить, особенно с учетом дешевого электричества.

Отмечу также следующий немаловажный факт: даже если вы отобьете майнингом, скажем, только 60% стоимости вашей фермы, RTX 3090 – это видеокарты, весьма востребованные на вторичном рынке. Они будут актуальны в играх как минимум несколько лет, а в работе – еще дольше, поэтому можно продать их за несколько месяцев до окончания срока гарантии вместе с чеками, «честно рассказав», разумеется, покупателям, что использовались графические ускорители исключительно для игр или для работы с графикой. А майнеры – это кто такие, шахтеры какие-то? Причем тут видеокарты?

Расчеты

Чтобы не быть голословным, проведу примерный подсчет. RTX 3090 на момент написания статьи можно приобрести примерно за 300-310 тысяч рублей. Оставшихся от миллиона денег с запасом хватит на все остальное железо даже с учетом надежного и мощного блока питания. Итого затраты – 1 млн.


Стоимость электроэнергии возьмем из расчета примерно 7.5 рублей за кВт*ч или 0.1 доллара – на практике много где в России электричество даже дешевле. Калькуляторы доходности майнинга при таких условиях показывают 26-28 долларов чистой прибыли в сутки, или, если грубо округлить, около 2000 рублей. За год наша ферма окупится при таких вводных на 70-75 процентов, и думаю, для каждого очевидно, что продать три флагманских видеокарты на гарантии можно будет тоже весьма недешево.

Разумеется, столь грубый расчет не учитывает форс-мажорные обстоятельства вроде возможного выхода из строя одной из видеокарт или резкого обрушения курсов криптовалют. Окей, вот расчет для сверх-негативного сценария. Ethereum рухнул, майним альтернативную криптовалюту за жалкие для трех RTX 3090 500 рублей в сутки. Получаем за год только 182 500 рублей вместо 730 000. Такой вариант развития событий с прибылью 500 рублей в день или ниже крайне маловероятен, и даже при нем можно избежать серьезных потерь, продав видеокарты геймерам или профессионалам, работающим с графикой, главное здесь – не дожидаться окончания гарантии.

Заключение

В рамках данного материала я рассказал, почему, будь у меня свободный миллион рублей, я потратил бы его на приобретение майнинг-фермы на трех RTX 3090, а не автомобиль, ипотеку, ремонт, путешествия или что-то еще: деньги должны работать и приносить еще больше денег. А что по этому поводу думаете вы? Пишите в комментариях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.9 из 5
голосов: 9
Добавить в закладки

Теги

nvidia майнинг ethereum криптовалюта rtx 3090 ферма
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
3
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
215
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
21
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX53U
7
Hitman 2 и Hitman 3: тестирование лучших игровых компьютеров
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1070 Ti в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
25

Интересные материалы

Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
18 ноября 2021 193
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
30 ноября 2021 215
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
21 ноября 2021 53
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
29 ноября 2021 21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
23 ноября 2021 25
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
25 ноября 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики Shiba Inu выпустят игру ААА-уровня, что может привести к подорожанию криптовалюты
4
44 актуальных смартфона Xiaomi 2019-2021 года получили стабильную MIUI 12.5 Enhanced Edition
6
Глава Иркутской области сделал предложение майнерам и планирует разместить их в Усть-Илимске
32
Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 7 978 лет за раскраску машины шуточным изображением Ким Чен Ына с «ядерной» тематикой
168
Наскучивший сеттинг, усталость от CoD и другие проекты: геймеры объяснили, почему неохотно покупали Call of Duty Vanguard
7
Представлен флагман Xiaomi MIX 4 BYD на Snapdragon 888+ и встроенной в дисплей камерой по цене $900
3
В Швейцарии разработали аэрогель, который может совершить революцию в водородной энергетике
2
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 уже готовятся к выпуску: 5-нм TSMC и 50-60% прирост в играх
37
Энтузиасты в Battlefield 2042 с помощью редактора Portal создали самодельный режим королевской битвы
7
Пользователь Binance потерял 800 000 рублей в Dogecoin из-за ошибки алгоритма биржи
17
Valve не работает над Half-Life 3 из-за консоли Steam Deck
+
Shiba Inu ощутимо подорожала после листинга на Kraken, а Кит купил 25 трлн монет за $1 млрд
4
Приливные турбины Dragon Class шведской компании Minesto обеспечат электроэнергией Фарерские острова
11
Новая ОЗУ DDR5 начала появляться в российских магазинах – цены от 25 000 рублей и выше за 2х16 Гб
115
Благодаря распродаже в Steam «выживач» DayZ побил собственный рекорд «онлайна»
4
Глобальный запуск Realme 9i может состояться в январе 2022 года
+
Gigabyte выпустит самую дешёвую материнскую плату на чипсете Z690 по цене меньше $200
25
Камеры в Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ существенно изменятся в сравнении с Galaxy S21 / S21+
1
Память видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti сможет работать на частоте 21 ГГц
15
Технологические компании из Евросоюза подали на Microsoft жалобу за установку OneDrive в Windows
6

Популярные статьи

Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
31
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
228
О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
38
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
132
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
215
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
21
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
61
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
30
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
26
Мои впечатления от игры Overkill’s The Walking Dead
1

Сейчас обсуждают

Dmitriy54
10:41
Дело не в майнерах - дело в перекупах. Посмотрите авито - там всё забито картами и у каждого на руках десятки/сотни. Если бы в ДНС было такое количество на остатках - мы бы видели рекомендованные цены...
AMD утверждает, что обслуживает интересы майнеров по остаточному принципу
Manager
10:40
Чем лучше?
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Evgeniy Som
10:40
А что ты всю жизнь просидел в своем мусоранске и не куда не вылазил? Например даже на речку, ведь это уже мини путешествие или в лес на шашлыки? сочувствую твоему бессмысленному проживанию?
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Максим Ширшов
10:40
------------------------- Почему собрать майнинг ферму на трех RTX 3090 за миллион рублей – это разумно и выгодно ------------------------- Чуть чаем не поперхнулся ... ))))
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
NONsens
10:39
Ubisoft Kiev велике дякую за фаркраї
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
bambino_pukanov
10:38
шешенбек, а что, фотку коробки от 3060 с надписью "игрунам сосать" - уже не закинешь?
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Manager
10:38
Судя по окружающей действительности, насчёт ремонта (уюта, дизайна) у нас многие так думают. И пока это так, в будущем нас действительно может ждать что-то подобное изображённому на картинке:
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Твоя мамка
10:38
Так я сделал и для себя знаю какой у меня результат, поэтому и говорю
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
Xrona666
10:37
Железо в консолях и пк сравнивать вообще не стоит. PS\Xbox будут упрямо тащить игры лет 5-7 в то время как средние видаки со схожей производительностью будут тыквиться одна за другой.
Дефицит Playstation 5 привел к ограблениям и воровству приставок у частных лиц
Твоя мамка
10:36
В смысле ты похож на него?
О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем