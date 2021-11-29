На складе содержится около 3000 аппаратных и программных платформ

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Журналисты The Wall Street Journal рассказали о секретном исследовательском центре Intel, в котором компания собрала аппаратные и программные платформы прошлых лет, чтобы в любой момент иметь доступ к любой конфигурации. Такой подход позволяет при обнаружении новой уязвимости, например, в процессорах поколения Sandy Bridge, быстро провести необходимые тесты и выпустить исправление.



Как отметил Мосхен Фазлиан, руководитель отдела безопасности продукции Intel, до появления такой лаборатории сотрудникам корпорации иногда приходилось даже скупать старые процессоры на eBay и сайтах объявлений. Теперь же специалисты могут запросить для работы конкретную конфигурацию - на складе содержится более 3 тысяч аппаратных и программных платформ, в дальнейшем же их количество планируется увеличить в 2 раза.



Чтобы не допустить распространения информации о тех или иных проблемах, связанных с "железом" или софтом, Intel ввела строгие правила - посещать лабораторию можно только при наличии разрешения от старшего руководящего состава, ведется на территории здания и видеофиксация всего происходящего. Проект работает 24/7, без выходных, а его обслуживанием занимаются более 20 инженеров. Это позволяет быстро получить копию уязвимой системы и воспроизвести проблему - например, связанную с конкретными процессором, версией ОС и ревизией BIOS материнской платы.