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5 причин, почему я не куплю iPhone

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Айфоны, Айпады, Макбуки и другие устройства Apple во многих кругах считаются одним из символов успешного, зажиточного и даже продвинутого в технологиях человека. Однако что это, если не просто-напросто распространенный миф? Давайте разбираться. Пять причин, почему я не куплю девайсы от Apple.

Причина первая: закрытая экосистема 

Привязка к ITunes? Серьезно? Когда я подключаю свой смартфон к компьютеру, ноуту или просто к сети Интернет, я хочу скачивать или загружать любые файлы по первому моему требованию, и не яблочной корпорации указывать мне, что делать. Я же не трехлетний ребенок, которому нужны заглушки для розеток и специальные сетки для окон, предотвращающие выпадание. Элементарные правила сетевой безопасности позволяют избежать 99.9% процентов возникающих проблем.

Причина вторая: корпорация решает за меня, что мне смотреть и читать

Любая интернет-цензура, да и цензура вообще - отвратительнейшее явление, и Apple потакает ей, запрещая, к примеру, заходить в 18+ телеграм-каналы. С какого черта, если мне больше 18 лет? Зачем мне смартфон, который не расширяет мои возможности, а ограничивает их? Любой взрослый дееспособный человек должен иметь право просматривать любой контент. А если смартфон на время передается ребенку, всегда можно настроить родительские права.

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Причина третья: проблемы с установкой неофициальных приложений, по каким-то причинам неопубликованных в App Store, например, малотиражных или 18+

Как и в случае первого пункта, я - полноправный хозяин своего девайса, и только я решаю, что мне скачивать и что устанавливать, а не какая-то корпорация. На Android это именно так, пусть и с некоторыми оговорками. И не думайте, что я говорю только о пиратстве! Речь и о некоторых играх, и просто о полезных приложениях, которые по каким-то причинам не одобрили модераторы.

Причина четвертая: собственные стандарты - зарядки и не только

Унификация - добро, проприетарные разъемы - зло, история не раз нам уже это доказывала. Сколько лет прослужил замечательный microUSB, прежде чем смениться своим преемником. Но Apple хочет больше денег - за кабели, за дисплеи...вспомним хотя бы уникальную подставку для монитора за тысячу долларов! Понятно, что все компании хотят извлекать прибыль, но надо все-таки иметь совесть!

Причина пятая: адски завышенные цены

Со стоимостью флагманских смартфонов в последние годы обнаглели все производители, даже многие китайские - по-хорошему, большей части покупателей стоило бы объявить коллективный бойкот и не приобретать устройства выше определенного ценового порога. Но Apple были синонимом дороговизны и до этого. Если вам вдруг сорвало крышу от бабла, лучше купите себе фисташек - эти ценные и питательные орехи содержат много полезных микроэлементов и тоже продаются по нереальной цене. Впрочем, как говорится, дело ваше.

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