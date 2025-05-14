Продать их можно будет разве что на запчасти и нелегально

Как сообщает Android Authority, Google обновляет функцию Factory Reset Protection, чтобы затруднить злоумышленникам перепродажу украденных смартфонов на базе операционной системы Android. Старая версия системы защиты стала недостаточно эффективна, поскольку преступники научились ее обходить

Теперь для активации сброса до заводских настроек пользователь будет должен подтвердить право собственности на смартфон, войдя в ранее привязанную к нему учетную запись Google, либо введя прежний PIN-код, пароль или графический ключ блокировки экрана. При невыполнении соответствующего требования устройство будет блокироваться, становясь тем самым непригодным для использования. Законный владелец по-прежнему сможет получить доступ к смартфону, но количество попыток в единицу времени будет ограничено, чтобы избежать подбора пароля методом перебора.

Ожидается, что улучшение защиты появится в одном из ежеквартальных обновлений для Android 16. Получат ли его более старые версии системы — на данный момент неизвестно.